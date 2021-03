In 2020 werd weer meer vlees verkocht in de winkels

Nederlanders hebben in 2020 meer vlees van de slager en uit de supermarkt gegeten. Toch zal de totale vleesconsumptie over dat jaar lager uitvallen dan in 2019 door de horecasluiting die vijf maanden duurde, verwachten onderzoekers.

Winkels verkochten vorig jaar ruim 6 procent meer vlees, blijkt uit tellingen van marktonderzoeker GfK. Er ging 24,6 miljoen kilo meer vlees langs de kassa dan in het voorgaande jaar. „De impact van het coronabeleid op de verkochte hoeveelheid vlees bij slager en supermarkt is duidelijk waarneembaar”, aldus Hans Dagevos, consumptieonderzoeker van Wageningen Economisch Research.

Minder lunchbroodjes

De groei wordt nog enigszins getemperd doordat de verkoop van vleeswaren voor op brood achterbleven. De weggevallen lunchbroodjes werden nauwelijks gecompenseerd door meer vleeswarenverkoop voor thuis.

De verkoop van kip en rund groeiden met 8 procent sterker dan gemiddeld. Dagevos: „Kip groeit al jaren. De verkoop van rund is mogelijk gegroeid doordat mensen thuis luxer vlees zijn gaan eten omdat ze niet uit eten gingen. Vooral voor de avondmaaltijd kochten mensen meer vlees.”

Het lijkt er op dat supermarkten nog meer dan de slagers hebben geprofiteerd van de coronamaatregelen, die in het voorjaar en vanaf half oktober de horeca plat legden. Marktonderzoeker IRI laat de slagers buiten beschouwing en komt op een omzetgroei van 11 procent voor de supermarkten. Fors meer dan de 6 procent van GfK.

Dagevos verwacht desondanks dat de totale vleesconsumptie in 2020 lager zal blijken dan in voorgaande jaren. Die cijfers moeten nog komen. Maar normaal eten Nederlanders bijna de helft van hun vlees buiten de deur, vaak in grotere porties dan thuis. Dat zal waarschijnlijk niet gecompenseerd worden door de winkelverkoop.

„Zo zie je dat het aanbod voor een groot deel de vraag bepaalt”, aldus Dagevos. Ook de online verkoop en thuisbezorging van restaurants maakt maar een bescheiden deel van de dalende vleesconsumptie in de horeca goed.

Ook meer vleesvervangers

Ook vleesvervangers werden afgelopen jaar meer verkocht. Daarvoor noteert IRI een omzetgroei van 32 procent ten opzichte van 2019. Dat lijkt veel, maar er worden nog steeds veel meer vleesproducten dan vegetarische alternatieven gegeten. Maar 6,2 procent van het totale aanbod in het schap bestaat uit vleesvervangers.

Lees ook:Van vleesschaamte is geen sprake

Nederlanders aten een tijdje elk jaar iets minder vlees. Maar de daling die in 2009 begon, eindigde in 2018. In 2019 consumeerden Nederlanders gemiddeld weer iets meer vlees. Een verklaring voor die groei kan zijn dat Nederlanders steeds meer buiten de deur gingen eten. De supermarkten leverden in een paar jaar 10 procent aan vleesomzet in, ten gunste van de horeca.