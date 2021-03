‘Ik heb me vrijwel nooit gediscrimineerd gevoeld’

Wie is Tahmina Mitra Ashraf vertrok op haar zevende uit Afghanistan met haar ouders. Ze kwamen terecht in Ommen en verhuisden later naar Rotterdam. Tahmina stuurde rechten en deed twee masters. Ze werkte eerder voor Buitenlandse Zaken maar is nu directrice van de stichting Voice of All Women, die werd opgericht door haar moeder.

‘Mijn ouders houden van grote feesten. Als mijn broertje jarig was, nodigden ze een zanger uit. Die zong vanaf een podium in de tuin. De hele familie kwam, er werd heerlijk gekookt, iedereen schitterend gekleed.

Dat was nog in Afghanistan, Mazar-i-Sharif. We hadden het goed daar. Mijn ouders zijn beiden goed opgeleid. We hadden een mooi huis, geen gebrek aan geld. Mijn vader apotheker. Mijn moeder werkte als field officer voor Unicef. Het is echt een power-vrouw. Heel ambitieus. Naast haar werk zorgde ze voor mij, mijn zusje en broertje. .

Mijn ouders hebben gewacht met vertrekken tot we echt niet meer konden blijven. Het werd te gevaarlijk door de Taliban. Maar als je veel te verliezen hebt, is loslaten lastig. We hadden veel familieleden in huis die eerder waren gevlucht en ons huis gebruikten als springplank naar het Westen. Soms was het hartstikke druk. Ik was zeven in 1998 toen we vluchtten. Onderweg werd mijn jongste broertje geboren.

De reis duurde een aantal maanden. Ik herinner me alleen nog momenten. We gingen via Oost-Europa. Steeds weer een andere auto of vrachtwagen, rijden en dan weer ergens overnachten. We zijn niet opgepakt, niet verdronken, we hebben wel moeten lopen maar niet dagen achtereen. Maar mijn moeder had het zwaar. Ze was net bevallen.

We kwamen terecht in Ommen. Dat was een perfecte plek, ook voor mijn ouders. De normen en waarden van de mensen daar sloten goed aan bij die van mijn ouders. Wij gingen naar de Sint Bernardusschool. Ik had meteen allemaal vriendinnen. Er waren allerlei gezinnen die ons hielpen. We hebben nog steeds contact met een onderwijzeres van die school.

Na een paar jaar verhuisden we naar Rotterdam. Mijn ouders wilden dicht bij een universiteit wonen. Ze hadden nog de droom dat ze hetzelfde konden doen als in Afghanistan. Dat ging niet, de diploma’s van mijn vader werden niet geaccepteerd, mijn ouders spraken onvoldoende Nederlands.

Mijn vader legde zich daar makkelijker bij neer dan mijn moeder. Hij ging in een restaurant werken. Zij had in Afghanistan twee hulpen gehad voor de huishouding en de kinderen. En een chauffeur. Nu moest ze alles zelf doen en zat ze met vier kinderen thuis.

Aanvankelijk raakte ze in isolement. Ze richtte zich op ons. Ze legde de lat hoog. Wij moesten allemaal hard werken. We hebben alle vier gestudeerd; studies met aanzien. Ik deed rechten, mijn zusje geneeskunde, mijn broertje ging naar de TU Delft en de jongste deed business.

Soms was de aandacht en begeleiding van mijn moeder een beetje veel. Maar het was ook positief. Mijn zusje en ik voelden ons altijd heel mooi, en slim. Mijn zusje ging soms in Afghaanse gewaden naar school. Klasgenootjes keken raar, maar zij interpreteerde dat als: ze vinden me prachtig.

Ik heb me vrijwel nooit gediscrimineerd gevoeld. Ik denk dat ik het niet eens gemerkt zou hebben. Of het was positieve discriminatie; ik mocht voortdurend mijn verhaal vertellen.

‘Ik heb twee masters gedaan, gewerkt voor de provincie Zuid-Holland en voor Buitenlandse Zaken. Leuk en leerzaam, maar heel ambtelijk en abstract. Ik ben nu directrice van de stichting Voice of All Women. De stichting is opgezet door mijn moeder. Ze merkte dat er weinig aandacht was voor vrouwen die geïsoleerd en eenzaam zijn. Zij begon klein en bood hulp aan vluchtelingenvrouwen. Als ervaringsdeskundige en expert op gebied van vrouwenrechten uit haar Unicef-tijd wist ze goed wat vluchtelingenvrouwen nodig hebben.

Ik ben die organisatie nu aan het professionaliseren. We maken taboes bespreekbaar, werken mee aan onderzoek en adviseren gemeenten. We helpen vluchtelingenvrouwen en vrouwen met een migratie-achtergrond. We regelen bijvoorbeeld iemand die de taal spreekt om te tolken bij ziekenhuisbezoek. Maar we geven ook veel voorlichting over eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, isolement, religieuze huwelijken die voor de Nederlandse wet niet rechtsgeldig zijn. Ik combineer mijn opleiding met mijn achtergrond als Afghaanse vrouw.

Huwelijksdwang ken ik niet persoonlijk. Mijn ouders hebben mij wel aan een neef voorgesteld. Ik zei direct nee. In de Afghaanse gemeenschap komt huwelijksdwang veel voor. Het gaat soms subtiel, een meisje wordt al jong een richting op gemanoeuvreerd, waardoor er weinig keuze is.

Mijn ouders zijn ook erg traditioneel. Ik was zelf meer met studeren bezig dan met jongens, dat was een geluk. De witte Hollandse jongens trokken me ook niet zo aan. Uiteindelijk had ik behoorlijk wat vrijheid – ik kon mee met schoolreisjes en heb in het buitenland gestudeerd. Als het om studie ging, kon er veel.

Mijn man heb ik twee jaar geleden ontmoet op het huwelijk van mijn beste vriendin. We kozen zelf voor elkaar. Hij heeft met zijn ouders mijn hand gevraagd bij mijn ouders.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 maart 2021