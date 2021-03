‘Ik ben blij dat we weer wat mogen, maar heb er ook mijn twijfels bij’

De mist hangt nog laag boven de ontwakende straten van Zaandam, maar ondanks de schijnbare rust hebben veel winkeliers woensdag hun deuren geopend. In het onlangs gerenoveerde centrum krijgen nagels weer een manicure en worden coronakapsels eindelijk bijgeknipt. „Bij de Scapino stond vanochtend zelfs een rij!”, zeggen twee dames die bij een boetiekje naar eigen zeggen aan het „window shoppen” zijn.

Vanwege de sinds woensdag versoepelde coronaregels mogen kappers en schoonheidsspecialisten weer open. Verder mogen niet-essentiële winkels op afspraak maximaal twee klanten per etage ontvangen – hoe groot de etage ook is – en in tijdsvakken van ten minste tien minuten. Daarom zal de versoepeling naar verwachting vooral voor de kleinere winkels een stukje verlichting bieden. Sommige zaken met grote filialen, zoals de Ikea, vinden het niet rendabel om open te gaan.

Behalve de kortstondige rij bij de schoenenwinkel, loopt het nog niet storm in het centrum van Zaandam. Andrea Simons, eigenaar van Bolkes Lifestyle, heeft woensdag gelukkig wel al een aantal afspraken staan. „Ik ben natuurlijk blij dat we weer wat mogen. Maar ik heb er mijn twijfels bij of genoeg mensen wel echt op afspraak willen winkelen. Al moet ik zeggen dat veel vaste klanten wel bellen hoor.” Het boetiekje verkoopt onder meer kleding, parfums, sieraden en cadeau-artikelen. „Normaal hebben we hier veel aanloop vanuit het treinstation, er komen toeristen, of mensen die nog even snel een cadeautje kopen voor ze op de trein stappen.”

Liveshow en loterij

Het afgelopen jaar heeft Simons hard moeten werken om haar klanten te behouden. „We hebben een nieuwe webshop die helemaal up-to-date is. En we zetten veel op Instagram en Facebook. Het is heel druk, met al die kanalen bezig zijn. Ik reed zelf rond om de artikelen te bezorgen.”

Net als Simons hoopt ook Mary Kuiper dat alle energie die ze de afgelopen maanden in haar onderneming heeft gestopt, wat klantenbinding heeft opgeleverd. Kuiper organiseert sinds de lockdown zogenoemde liveshows vanuit haar kledingwinkel Bleep. „Die zijn donderdagavond op Instagram, zondagmiddag op Facebook. We laten dan een gedeelte van onze salecollectie zien, en natuurlijk de nieuwe collectie. Mensen kunnen dan reageren en zeggen ‘Ik wil die broek, of dat truitje’. En dat loopt eigenlijk heel goed.”

Zo goed zelfs dat ze woensdagochtend twee klanten ontving die al maanden kleding bij haar kochten en nu pas voor het eerst de winkel bezochten. „Hey Mary, ik herken je bijna niet met dat mondkapje op. Heb je nog een loterij deze week?”, begroet een voorbijganger Kuiper. „We doen ook een loterijtje tijdens die liveshows”, legt Kuiper uit.

Teleurstelling voorkomen

Of je nu van sociale media houdt of niet, je móet wel meegaan, aldus Kuiper. „Ik heb me sinds december [toen de winkels dichtgingen] kapotgewerkt, je wil wel je bedrijf redden. Elk uurtje dat je wat kunt doen, pak je als ondernemer. Je telt je uren nooit. Nu mogen we open op afspraak, dus focussen we hier weer op.” Maar winst heeft ze bij lange na niet gemaakt, en zal ze naar verwachting ook nog niet maken. Want hoeveel mensen gaan van tevoren hun winkeluitje plannen, vraagt ze zich af.

Twee straten verderop is tweedehandszaak Used Products, waar voornamelijk elektronica te koop zijn, net weer helemaal ingericht. Bedrijfsleider Randy Stena vertelt dat de winkel tot maandag nog vrijwel leegstond – vanwege de avondklokrellen eind januari uit voorzorg leeggehaald. Meerdere winkels in de buurt waren potentieel doelwit van relschoppers, bleek uit berichten in appgroepen.

Stena is opgelucht dat de winkel open mag, maar benadrukt dat het belangrijk is om klanten al van tevoren te adviseren over het product waar hun oog op gevallen is. „Je kunt hier iets kopen van 10 euro, maar meestal praat je toch wel over een paar honderd euro.” Daarom kunnen klanten die iets op de website hebben gezien, via WhatsApp hun vragen stellen voor ze naar de winkel komen. „Zo voorkom je teleurstellingen.”

Hetzelfde geldt voor mensen die iets aan de winkel willen verkopen of als onderpand ter beschikking stellen. Stena en zijn collega’s moeten van tevoren goed inventariseren of de aanbieding van de klant interessant voor ze is of niet. „Daar is tien minuten gewoon niet genoeg voor.”