Grutto houdt bouw nieuw vliegveld bij Lissabon tegen

De grutto houdt de aanleg van een nieuwe luchthaven bij de Portugese hoofdstad Lissabon tegen. De Portugese luchtvaartautoriteit Anac heeft de bouwaanvraag afgewezen na bezwaren van natuurorganisaties, meldde het dinsdag in een mededeling op zijn website. Nederlandse en Portugese vogelbeschermers kwamen vorig jaar samen in actie tegen het plan voor het vliegveld vlakbij het winterse rustgebied van de grutto’s, aangezien de trekvogels in Nederland broeden.

Zo’n vijftigduizend grutto’s vliegen jaarlijks vanuit Nederland via Portugal naar West-Afrika. In het voorjaar maken zij de omgekeerde reis. In het Portugese drasland komen de vogels op krachten voor het voorjaar, waarin zij zich voortplanten. Dat gebeurt vooral in Noord- en Zuid-Holland en Friesland, waar zo’n 85 procent van de gruttopopulatie broedt. Volgens de Nederlandse vogelbescherming is het Portugese rustgebied van „uitzonderlijk groot belang voor vrijwel alle in Nederland broedende grutto’s”. Naast grutto’s overwinteren in het gebied honderdduizenden watervogels, waaronder flamingo’s en kluten.

Het vliegveld is bedoeld als alternatief voor het nationale vliegveld Humberto Delgado en zou op zo’n tien kilometer van het gebied verrijzen, bij het plaatsje Montijo aan de oevers van de Taag. Het ministerie van Infrastructuur liet eerder weten dat „geen enkele studie” aangaf dat de beoogde locatie van het vliegveld „van negatieve invloed zal zijn op het leven van de vogels in het gebied”. Wel zou de luchthaven goed zijn voor ruim tienduizend structurele banen, in de regio die kampt met een structureel hoge werkloosheid.