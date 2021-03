Gemeente redt museum Het Valkhof: 16 miljoen voor renovatie

De gemeente Nijmegen trekt in totaal een kleine 16 miljoen euro uit voor de renovatie van het verouderde museum Het Valkhof op het Kelfkensbos. Daarmee heeft een meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad woensdagavond ingestemd, meldt persbureau ANP. Het museum, dat een grote collectie Romeinse archeologie bezit, kampt al jaren met teleurstellende bezoekersaantallen en personeelsproblemen.

De verbouwing, waarbij onder meer de slecht functionerende klimaatinstallaties worden vernieuwd, gaat 11 miljoen euro kosten. Daarnaast geeft de gemeente 4,9 miljoen uit om het pand aan te kopen. Het plan is dat het museum dat bedrag via de huur terugbetaalt, al bestaan hier twijfels over in de gemeenteraad. Het museum zou ondanks een renovatie te weinig bezoekers en bovendien zou het beoogde renovatieplan volgens onder meer de lokale VVD-fractie te duur zijn.

Een architect gaat nu werken aan een plan voor de renovatie. Volgens Valkhof-directeur Hedwig Saam is de inschatting dat het museum in de toekomst zeker 125.000 bezoekers per jaar kan trekken. Het Valkhof wilde in februari een tentoonstelling over de pest openen, maar wegens de coronamaatregelen zijn alle musea nog tot zeker 15 maart gesloten.