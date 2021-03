Beschamend: filmpje kijken met ex-pornoactrice

Staand op het bospad, met de routine van de groentenkoning op de woensdagmarkt, ratelt de pooier zijn prijslijst af: „Dertig is zelf aftrekken, voor veertig doet zij het. Vijftig is neuken, een vluggertje. Zestig is pijpen zonder condoom, voor zeventig met in de mond spuiten. Vijfenzeventig is pijpen en neuken. Negentig is met anaal.” De klant mag zelf weten hoe ver hij met de vrouw het bos in wil: „Jij moet je ook prettig voelen.”

De klant (verborgen camera op de borst) loopt een eind het bos in, pratend met de vrouw. Dan duiken een grote man met een imposante grijze baard en een blonde vrouw op. Politie, vreest de prostituee – maar dat valt mee. De man is hulpverlener Frits Rouvoet en de vrouw is Jojanneke van den Berge, presentator van de EO-serie Jojanneke uit de prostitutie, waarvan dinsdag het eerste deel werd uitgezonden.

Op een boomstam in een koud herfstbos

„Heb je nooit iemand gehad die even naast je stond, die even met je mee keek?” vraagt Rouvoet. Er volgt een verhaal over schulden, kinderen en een juist afgewende huisuitzetting. De vrouw krijgt hulp dankzij de televisiemakers, wat fijn is, maar je vraagt je af waarom dit gesprek gevoerd moet worden op een boomstam in een koud herfstbos terwijl haar pooier een stukje verderop staat te wachten.

Van den Berge, die zes jaar geleden het behoudender deel van de EO-gemeenschap verraste met Jojanneke in de prostitutie, kruipt dicht tegen haar gespreksgenoten aan. Bij Evi gaat ze eerst eten en tv kijken, voordat ze haar vergezelt naar de tippelzone. Daar blijken de langsrollende aspirantklanten vooral geïnteresseerd in de blonde journaliste. „Weer voor jou”, zegt Evi, waarna ze Van den Berge vraagt hoe dat voor haar voelt. „Ben je gevleid?” De verslaggever ontwijkt de vraag, maar zegt wel: „Ik merk dat ik een beetje leuk ga staan.” Later kapittelt ze Evi omdat deze een klant korting heeft gegeven: „Je bent hier toch om geld te verdienen?”

Evi wil een leven zonder prostitutie en ook de andere mensen in de serie willen zich losscheuren van de seksindustrie. Onder hen de als sekskoper aangeduide veertiger Jos, die vreest dat het einde van zijn prostitutiebezoek het einde van zijn seksleven zal betekenen. Hij heeft inmiddels zoveel gewetenswroeging dat hij van zijn verslaving af wil – met hulp van een buddy. Jos wordt door Van den Berge overladen met empathie, net als de gestopte porno-actrice Mia. Zij wil dat de producent van haar films de fragmenten waar ze in voorkomt, offline haalt. Ook daar biedt Van den Berge hulp aan.

Een akelige Januskop

Dat is te prijzen, maar Jojanneke uit de prostitutie heeft een akelige Januskop die al zichtbaar was in de merkwaardige scène in het bos, waar de prostituee in een zeer ongemakkelijke positie werd gedwongen. Er is meer. Een andere vrouw wordt geïnterviewd in het trappenhuis van de flat waar ze, minderjarig en wel, „haar klanten afwerkte”. Ze moet er bijna van overgeven.

Dat is klein bier vergeleken met het interview met voormalig porno-actrice Mia. Als de online rondzwervende filmpjes ter sprake komen, grabbelt Van den Berge naar haar telefoon. Kunnen ze die niet even terugkijken? Na het ontkennende antwoord volgt het aandringen: „Zullen we anders samen kijken?”

Dan, ik verzin het niet, het volslagen krankjorume: „Vind je het goed als ik even kijk?” Even later heeft Van den Berge de beelden op haar smartphone aangezet. Met geluid, zodat Mia haar eigen gekreun kan horen. Uiteraard krijgt ze het te kwaad, waarmee het doel van de bedenkers van deze scène is bereikt. Kennelijk dachten zij dat als vrouwen eenmaal veel hebben meegemaakt, een extra manipulatie niet meer uitmaakt. Wat, EO, was in godsnaam de gedachte achter deze beschamende vertoning?