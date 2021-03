FBI arresteert Nederlander om verboden wapenbezit

De FBI heeft dinsdag een 26-jarige Nederlander aangehouden die deel zou uitmaken van de rechtse groepering Boogaloo Bois. Jaap Willem L. wordt verdacht van illegaal wapenbezit en zou zonder de juiste papieren in de Verenigde Staten verblijven. Dat blijkt uit documenten die dinsdag bij de rechtbank zijn ingediend, meldt de website The Daily Beast.

De FBI kwam de Nederlander vorig jaar op het spoor tijdens een onderzoek naar de Boogaloo Bois, is in de stukken te lezen. Hij had via Facebook contact gelegd met leden van de groep. De FBI heeft foto’s in bezit waarop te zien is hoe hij gewapend met een geweer een protestactie bijwoonde in Virginia. Hij is gemaskerd, maar heeft volgens de federale politiedienst toegegeven dat hij de persoon op de foto’s is. Ook gaf hij bij zijn arrestatie toe dat hij een interview heeft gegeven aan een plaatselijke televisiezender tijdens een protest in Richlands. Ook daar heeft hij zijn gezicht bedekt en draagt hij een vuurwapen bij zich. Tijdens doorzoeking van zijn huis zijn een vuurwapen en meerdere magazijnen gevonden.

L. is in 2014 naar Amerika gereisd om een meisje te ontmoeten dat hij online had leren kennen. Na 90 dagen verliep zijn visum, maar hij keerde niet terug naar Nederland. De FBI heeft meerdere chatberichten tussen hem en andere leden van de Boogaloo Bois onderschept. Die rechtse, libertaire groep ontstond in 2020 en ging in Minneapolis gewapend de straat op tijdens de onrust die volgde op de dood van George Floyd. De zwarte Amerikaan overleed toen de politie hem hardhandig arresteerde.

Lees ook: Wie maken er amok: Antifa of de rechtse libertairen?