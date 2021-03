Een Frans vriendje

Je loopt een boekhandel binnen en komt eruit met een auto. De Franse boekhandelaar is na luid protest tegen de coronamaatregelen allang weer open en keten Fnac heeft zijn collectie nu uitgebreid met een auto. Onder de rook van Tour Montparnasse, in de entree van het filiaal in de Rue de Rennes, veroorzaakt het nieuwe elektrische stadswagentje van Citroën met de vriendelijke naam Ami een spontane glimlach.

Het Vriendje kijkt je met zijn koplampen uitnodigend aan maar loopt niet hard: 45 km per uur en met een tochtje van maximaal 75 km brengt hij je niet ver. Maar is hij moe en uitgeblust, dan stop je zijn stekker in het stopcontact en blaas je hem binnen twee uur nieuw leven in. Zijn eisen zijn bescheiden: een rijbewijs verlangt hij niet en minderjarig zijn is ook geen probleem. In Frankrijk mag je al met hem uit als je veertien bent, in Nederland moet je nog twee jaar wachten. Je kunt hem online bestellen waarna hij, al dan niet uitgerust met leuke extra’s, persoonlijk bij je thuis wordt bezorgd. Hij is voor een aantrekkelijker bedrag de jouwe dan soortgenoten Canta of Birò, die vast jaloers opzien tegen deze Franse concurrent. Een tijdelijke liaison is ook mogelijk. Betaal iets meer dan de helft van het aankoopbedrag in één keer en je mag voor nog geen twee tientjes extra per maand vier jaar met hem toeren.

Een kennis in Toulouse had hem graag onder de kerstboom gelegd voor zijn dochter, maar het nieuwe vriendje, dat wordt gemaakt in Marokko, behoeft nog wat cosmetische vervolmaking. De charmeur laat dus nog even op zich wachten, al werd hij onlangs alvast in Nederland voorgesteld. De eerste date viel niet mee. Na de haperende entree (de deuren wilden niet onmiddellijk goed sluiten), reed hij soepel door de stad. De stromende regen gaf een romantisch tintje aan de kennismaking maar er lag bij terugkeer, wellicht door zijn open dak, een plasje water op de vloer. Soit, hij moet gewoon nog even aan zichzelf werken.