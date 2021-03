Afghaans tv-station doelwit van aanslagen, drie vrouwen vermoord

Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid voor de dood van drie vrouwen in Afghanistan opgeëist. De vrouwen, die werkten voor een lokaal tv- en radiostation, zijn dinsdag tijdens drie verschillende aanvallen doodgeschoten, meldt persbureau AP op basis van lokale bronnen. Twee voorbijgangers raakten gewond.

De autoriteiten wezen in eerste instantie nog naar de Taliban als schuldige, maar die ontkenden betrokkenheid. IS zegt de slachtoffers uitgekozen te hebben omdat ze werkten voor een medium dat „loyaal is aan de afvallige Afghaanse regering”. Het is niet de eerste keer dat het station, Enikass, doelwit is van een aanval. In december is Malala Maiwand doodgeschoten. Daar claimde IS ook achter te zitten.

Een van de slachtoffers was de 23-jarige Mursal Wahidi, die van haar werk naar huis liep. Tijdens haar begrafenis zei haar vader volgens AP dat hij haar na de eerste aanslag op het station gevraagd heeft te stoppen met haar werk. Wahidi wilde dat niet omdat ze dol was op haar baan. Net als de andere twee slachtoffers zorgde ze voor de nasynchronisatie van buitenlandse series.

Het afgelopen jaar zijn er meer doelgerichte aanvallen geweest in Afghanistan. Die lijken een reactie te zijn op het vredesakkoord dat de Verenigde Staten met de Taliban hebben gesloten. Dat moet de opmaat zijn naar vrede in het land. Zowel de Taliban als de regering beschuldigt de ander achter de aanvallen te zitten om zo het akkoord te dwarsbomen.

Omdat Afghanistan het afgelopen jaar minder veilig lijkt te zijn geworden, bekijkt president Joe Biden of hij de afspraken moet herzien die zijn voorganger met Afghanistan heeft gemaakt. Daar heeft hij nog geen besluit over genomen. Als Biden het akkoord dat Trump sloot niet ongedaan maakt, zullen de troepen van de VS en de NAVO per 1 mei uit het land vertrekken.