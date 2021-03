‘Denk je dat je weer jong bent of zo?’, vroeg ze

Hield jij vroeger ook al van wandelen?”, vroeg Vince. „Toen je nog niet zo oud was?” Ze liepen door het Beatrixpark bij Kruidenwijk, langs de Amerikaanse diner die nu gesloten is. Na zijn eerste schoolweek – Vince had anderhalve dag in de klas doorgebracht – was Jasper met hem naar Almere gekomen. Ava wandelde ook mee. Ze klaagde over het huiswerk van dit weekend, 6 vwo was serious business. Haar moeder wilde nog steeds niet met Jasper praten.

„Nee”, zei Jasper tegen Vince. „Toen hield ik er nog niet van, maar ik moest mee met mijn vader. Zo gaat dat met wandelen. Over dertig jaar dwing jij je kinderen weer om mee te gaan.”

De voormalige Gateway Diner bestond uit een langwerpige metalen constructie met een rood dak, midden in een grasveld, ingericht alsof die afkomstig was uit een Amerikaanse film over de jaren vijftig. Jasper vertelde dat hij het zo mooi en nostalgisch vond, je zou het bijna niet verwachten in Almere.

„De jaren vijftig?”, vroeg Vince. „Bedoel je 1950? Dat is bijna honderd jaar geleden.”

„Weet je nog dat jij me meenam?”, Ava wees naar de verlaten diner. „Om hamburgers te eten? Toen ik nog vlees at. En toen jij nog het hart van mama wilde veroveren.”

Jasper vroeg waarom Ava dacht dat hij nu niet meer het hart van haar moeder zou willen veroveren.

„Wat is er nou gebeurd?”, Ava praatte in een hoog tempo, alsof alles wat ze in een paar weken had opgespaard in één keer eruit moest. „Jullie zijn net getrouwd. En jij zat bij een chick thuis, na die fokking avondklok waar niemand die ik ken zich nog aan houdt? Denk je dat je weer jong bent of zo? Of denk je dat die chick kunstjes kan opvoeren waar mijn moeder te oud voor is? Probeert die chick jou niet gewoon te playen?”

Jasper keek van Vince naar Ava en weer terug naar Vince. Verwachtte Ava nu dat Jasper in het bijzijn van zijn zoon met haar ging praten over waarom hij haar moeder zou hebben bedrogen? En wat hij met een andere chick zou hebben gedaan?

Gelukkig raakte Vince afgeleid. De kerstvakantie van ruim een jaar geleden was de laatste keer dat ze in een vliegtuig hadden gezeten. Op zijn vingers telde Vince hoeveel vakanties sindsdien voorbij waren gegaan zonder dat hij weg was geweest. De voorjaarsvakantie van de week ervoor, de hoeveelste was dat, de tiende?

„Had jij dat vroeger ook?”, vroeg Vince. „Dat je als kind jarenlang niet op vakantie mocht?”

Nu bespraken Vince en Ava waarom het voor Jasper niet veel meer uitmaakte: die was zo oud dat hij toch al bijna doodging en of je nou vijftig was of veertig of zestig, het waren allemaal inwisselbare levensjaren. Zij waren veertien en zeventien, hun hele jeugd werd ze ontnomen voor een ziekte waar ze zelf nauwelijks iets van zouden merken.

„Zelfs als ik de corona negeerde en met jullie op vakantie zou willen”, zei Jasper. „Ik heb er geen geld meer voor.”

Vince moest lachen. „Ja, omdat je gierig bent.”

Jasper dacht aan de bijna obsessieve manier waarop zijn ouders hem lessen probeerden mee te geven: pas op, nooit een te kleine fooi geven. Anders geef je ze de kans om te zeggen: wat een jodenfooi. Geef nooit een aanleiding waardoor mensen kunnen denken: zie je wel, die joden zijn gierig.

„We zijn toch joods?”, vroeg Vince. „Waar is het geld dan?”

„Aha, nu voel je je ineens wél joods”, zei Jasper.

„Ik heb nog nooit iets positiefs gehoord over joden”, stelde Vince vast. „Alleen dat ze rijk zijn.”

„Mensen die dat zeggen, bedoelen het niet positief”, zei Jasper. „Ook is het helaas niet waar.”

Op zijn telefoon kwam een berichtje binnen. Weer van Samantha. Het was een sms die begon met:

Hey Jasper – I have an invite to Clubhouse and want you to join.

Jasper schreef terug:

Clubhouse is alleen voor iPhone toch? Ik ben een Samsung-man. En als jood ben ik al gewend om overal te worden buitengesloten.