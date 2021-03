De winnaar van het ABN Amro-toernooi wordt financieel het hardst geraakt

Zaterdag langs de baan bij een kwalificatiewedstrijd drong het besef pas daadwerkelijk door bij toernooidirecteur Richard Krajicek. Zo gaat de hele week er dus uitzien: geen publiek, geen verwondering na een schitterend punt. Alleen een coach die applaudisseert en schel gepiep van zolen. Voor de rest: doodse stilte in een spookachtig Ahoy.

Die avond zag hij in de hotellobby Jolanda Jansen, directeur van Ahoy, dat licentiehouder en ‘eigenaar’ van het tennistoernooi is. „Ik moet nu naar mijn kamer, ik trek het even niet”, zei Krajicek tegen haar. Tien minuten was hij „echt verdrietig”, vertelt hij. „Daarna dacht ik: zoveel evenementen en mensen hebben het zwaar, en verdween dat gevoel.”

Het is een jaar van financieel overleven voor het ABN Amro-toernooi. Het evenement is normaal een „economisch winstgevend project” voor Ahoy, zegt Jansen, die als gevolg van de crisis honderd mensen moest ontslaan, bijna de helft van het personeelsbestand. „Nu hopen we min of meer break-even te draaien. Al zitten daar nog niet onze eigen personeelskosten in. Maar we doen het gewoon, ook om het toernooi te kunnen continueren.”

Waar de begroting in een regulier jaar zo’n tien miljoen euro bedraagt, is die voor deze editie ongeveer drie miljoen. Sponsoring, hospitality en recettes zijn normaal goed voor ieder een derde van de inkomsten, met daarnaast nog een klein deel mediagelden. Doordat toeschouwers verboden zijn, vallen inkomsten uit tickets en zakelijke arrangementen weg. Jaarlijks trekt het evenement ruim 100.000 bezoekers, waarvan zeker 45.000 zakelijke.

In een grote hal achterin Ahoy, waar normaal het VIP-dorp zit met veel horeca waaronder eten van sterrenrestaurants, is nu een snelteststraat ingericht voor geaccrediteerde pers en stafmedewerkers. Zonder negatieve test geen toegang tot de bubbel van het Rotterdamse sportpaleis.

Halvering prijzengeld

Het toernooi wordt financieel overeind gehouden door titelsponsor ABN Amro, normaal gesproken goed voor een jaarlijkse bijdrage van zo’n 3 miljoen euro. In augustus gaf de bank zijn zegen, terwijl links en rechts evenementen werden geschrapt of uitgesteld. „We wilden een duidelijk statement maken: we gaan spelen”, zegt Ernst Boekhorst, verantwoordelijk voor de sponsorportefeuille bij ABN Amro.

Het toernooi is hun vlaggenschip op sponsorgebied, met jaarlijks 15.000 zakelijke bezoekers. „Maar ook zonder publiek kan je er veel dingen omheen organiseren”, zegt Boekhorst. Ze houden deze week tien webinars vanuit een tv-studio, met zicht op het centercourt. Zo geeft Anita Elberse, hoogleraar marketing aan de Harvard Business School, een presentatie over hoe (sport)ondernemingen kunnen anticiperen op de coronacrisis.

De investering die de bank dit jaar in het toernooi doet ligt dertig tot veertig procent lager, verwacht Boekhorst, omdat er ook minder kosten zijn. Het totale prijzengeld is gehalveerd – ruim 1,1 miljoen euro tegen bijna 2,2 miljoen vorig jaar. Dit is in lijn met de voorschriften van tourorganisator ATP: géén bezoekers betekent een hogere reductie op het prijzengeld dan bij toernooien waar wel (deels) publiek welkom is.

De winnaar in Rotterdam wordt financieel het hardst geraakt. Waar die vorig jaar nog 407.000 euro kreeg, is dat nu 89.000 euro. Een speler die in de eerste ronde verliest voelt het relatief minder in de portemonnee: die krijgt nu 11.500 tegen 15.500 euro vorig jaar. Dat ‘mindere’ spelers naar verhouding minder inleveren is omdat zij het geld harder kunnen gebruiken. Motto van het toernooi is samen de crisis door, zei Krajicek al eerder.

In dat licht moeten ook de nieuwe steunmaatregelen worden gezien die woensdag bekend werden. Spelers en toernooien worden komende maanden extra ondersteund, met een verhoging van het prijzengeld. Dit door een herverdeling van de zogeheten ‘ATP-bonuspool’, een pot geld die normaal naar de beste twaalf spelers van de wereld gaat.

Andere kostenpost die in Rotterdam aanzienlijk lager uitvalt is het ‘startgeld’, dat gewilde spelers krijgen om naar een toernooi te komen. Daar was dit jaar „zo goed als geen budget voor”, zegt Krajicek. Hij kon topspelers maar een beetje geld bieden en eventueel een extra kamer voor een coach of fysio. Startgelden voor topspelers als Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic bedragen bij toernooien vaak minimaal een miljoen.

De tekst loopt onder de foto door

Het centercourt, met tien camera’s, is in feite omgebouwd tot een grote tv-studio. Foto Koen Suyk

In gesprekken met spelers en managers merkte Krajicek dat er begrip was voor de financiële situatie. „Er was eigenlijk geen sprake van onderhandeling.” Veel topspelers wílden ook zelf naar Rotterdam komen, wat mede komt doordat het grote toernooi van Indian Wells van half maart niet doorgaat. „Het was fijn om eens niet de vragende partij te zijn”, zegt Krajicek, die enkel de Griek Stéfanos Tsitsipás proactief benaderde.

Carlos Costa, de manager van Nadal, nam zelf contact met hem op. Krajicek: „Wat ik bood was een fractie van wat hij waard is en normaal krijgt. Daar moest hij één of twee dagen over nadenken, en ging akkoord. Hij snapte hoe moeilijk het is.” Nadal moest zich kort voor het toernooi echter afmelden vanwege een blessure. Ook Tony Godsick, de manager van Federer, zocht contact met Krajicek. Maar Federer, hersteld van een knieblessure, gaf er toch de voorkeur aan om zijn rentree pas volgende week in Doha te maken.

Naar Zuidplein voor handgel

Vorig jaar zat het toernooi, dat normaal half februari plaatsvindt maar nu door het verplaatsen van de Australian Open is opgeschoven, net voor de corona-uitbraak in Nederland. Na eerdere berichten over besmettingen in Italië en Frankrijk werd halsoverkop nog een medewerker naar winkelcentrum Zuidplein aan de overkant gestuurd om pompflesjes met desinfecterende handgel te kopen voor op de spelersbalie. Jansen: „Dat was het niveau aan maatregelen vorig jaar”.

Nu organiseren ze een toernooi dat volledig is gericht op de tv-kijker. Het centercourt, met tien camera’s, is in feite omgebouwd tot een grote tv-studio. Jansen vertelt dat ze hun productiebudget, voor het decor en belichting, bewust overeind hebben gehouden om er een „innovatief televisieproduct” van te maken.

Op de boarding achter de baan is nu prominent de skyline van Rotterdam te zien, een idee dat Jansen en haar team oppikten bij de Next Gen Finals in Milaan, waar het operagebouw werd afgebeeld. „We hebben een lastig jaar gehad met veel gedoe, veel geannuleerde evenementen, veel onzekerheid, spanning”, zegt Jansen. „Maar dit is wat we leuk vinden, dingen bedenken.”