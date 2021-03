De Duitse veiligheidsdienst mag leden van de grootste oppositiepartij afluisteren

De grootste oppositiepartij in de Duitse Bondsdag, de AfD, is door de binnenlandse veiligheidsdienst als ‘verdacht rechts-extremistisch’ bestempeld. Met dat etiket van ‘Verdachtsfall’ mag de veiligheidsdienst voortaan de 32.000 leden van de Alternative für Deutschland (AfD) afluisteren of observeren, en eventueel ook infiltranten de partij binnensluizen. Binnen de AfD, zo redeneert de veiligheidsdienst, is radicaal-rechts, en de daarbij horende democratie-ondermijnende retoriek en gedachtengoed, niet langer een uitwas, maar de norm.

De veiligheidsdienst heeft het besluit niet publiek gemaakt, maar bronnen bevestigden woensdag aan tijdschrift Der Spiegel en andere Duitse media dat de AfD sinds eind vorige week als ‘verdacht rechts-extremistisch’ wordt behandeld.

Het besluit van de Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) is het resultaat van langdurig onderzoek. Sinds begin 2019 onderzocht de dienst in hoeverre de AfD de democratische orde ondermijnt. Twee jaar lang werden partijprogramma’s geanalyseerd, speeches en tweets van partijprominenten doorgespit, partijcongressen bezocht. Het resulteerde in een 1.100 bladzijden tellend verslag. De manifeste islamhaat en het nauwelijks minder manifeste antisemitisme binnen de partij, plus de breedgedragen minachting voor het parlement, zijn volgens de BfV voldoende aanleiding om de partij van anti-democratische tendensen te verdenken.

De uitslag van het tweejarige onderzoek werd in januari van dit jaar verwacht, maar de AfD vocht bij de bestuursrechter in Keulen niet alleen de kwalificatie (‘Verdachtsfall’) aan, maar ook de openbaarmaking van het oordeel. Daarbij beriep de AfD zich op het recht op gelijke kansen bij de aanstaande verkiezingen.

Superwahljahr

In het Duitse ‘Superwahljaar’ – behalve de landelijke verkiezingen in september zijn er in zes deelstaten parlementsverkiezingen – is het besluit van de BfV ingrijpend. De AfD kreeg in 2017 de stem van 5,9 miljoen kiezers, oftewel 12 procent. Met het oordeel van de veiligheidsdienst wordt die democratisch verkozen partij nu bestempeld als een bedreiging voor de democratische orde.

De AfD-top ziet de bemoeienis van de veiligheidsdienst als een politiek middel van de gevestigde partijen om de oppositie de nek om te draaien. AfD-kiezers zullen zich gesterkt voelen in hun overtuiging dat de overheid hun stem niet serieus neemt. Maar ook AfD-critici erkennen dat de rol van de veiligheidsdienst niet geheel apolitiek is.

Voor de Alternative für Deutschland komt het besluit van de veiligheidsdienst geenszins als een verrassing. De partijafdelingen in deelstaten als Thüringen en Brandenburg werden al door de veiligheidsdiensten gevolgd, evenals de jongerenorganisatie, de Junge Alternative, en de radicale vleugel, Der Flügel. Door het lopende onderzoek van de veiligheidsdienst de laatste jaren belandde de AfD in een richtingenstrijd. Partijchef Jörg Meuthen wilde observatie voorkomen en nam afstand van de extremisten in zijn partij; Meuthens medebestuurslid Tino Chrupalla en fractievoorzitters in de Bondsdag Alice Weidel en Alexander Gauland zouden de radicale partijgenoten juist als wezenlijk onderdeel van de AfD zien.

In april vorig jaar ontbond Meuthen de radicale vleugel; de naar schatting 7.000 leden ervan konden wel AfD-lid blijven. Bovendien werd in mei Andreas Kalbitz, voorheen fractievoorzitter in Brandenburg, uit de AfD gezet, wegens lidmaatschap van een neonazistische organisatie. Bij wijze van laatste charmeoffensief stuurde de AfD op 18 januari 2021 nog een brief aan alle leden, een zogenaamde ‘Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität’. Daarin verklaarde de AfD dat iedereen met de Duitse nationaliteit, ongeacht herkomst, „voor de wet net zo Duits is als de afstammelingen van een sinds honderden jaren in Duitsland levende familie”.

Infiltranten

De AfD werd in 2013 opgericht als eurosceptische partij, maar vond in de loop der jaren steeds nieuwe onderwerpen om zich af te zetten tegen de ‘politieke elite’. En de partij schurkt dicht aan tegen een beweging die kabinetsleden als ‘landverraders’ ziet, omdat de Europese Unie teveel macht zou hebben, omdat het land door immigratie onherkenbaar zou veranderen, omdat de persoonlijke vrijheid zou worden opgeofferd aan de gezondheidslobby. Die beweging speculeert online over een revolutie; enkelen ervan bezetten in augustus de trappen van de Rijksdag.

In Duitsland is het om historische redenen niet ongebruikelijk dat de veiligheidsdienst zich met partijen op de uitersten van het politieke spectrum bemoeit, maar het blijkt vaak een heikele aangelegenheid. Bepaalde afdelingen van partij Die Linke, die voorvloeit uit DDR-regeringspartij SED, worden af en aan afgeluisterd vanwege de verdenking van links-extremisme. In de jaren negentig infiltreerde de dienst met zoveel man in de rechts-extreme NPD, dat de partij in 2003 niet kon worden opgeheven: door de vele infiltranten was onduidelijk wie er precies verantwoordelijk was voor de partijkoers.

Het BfV is dan ook geen onomstreden instantie. Aan het hoofd staat Thomas Haldenwang, die eind 2018 Hans-Georg Maassen opvolgde. Maassen had goede banden met de AfD-leiding, en werd uiteindelijk ontslagen omdat hij de omvang van de rechts-extremistische demonstraties in Chemnitz in 2018 bagatelliseerde. Inmiddels uit Maassen zich op Twitter openlijk als AfD-aficionado. Kort na zijn aanstelling initieerde Haldenwang het onderzoek naar AfD; Haldenwang interpreteert de grondwet, en de manier waarop die beschermd moet worden, dus duidelijk anders dan zijn voorganger.