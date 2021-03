Merkel presenteert stappenplan om uit lockdown te komen

Bondskanselier Angela Merkel heeft samen met de regeringsleiders van de zestien Duitse deelstaten besloten de lockdown te verlengen tot 28 maart. Wel worden er vanaf volgende week stapsgewijs versoepelingen doorgevoerd.

Er is grote druk in de Duitse samenleving om te stoppen met de strenge coronamaatregelen, maar dat zit er volgens Merkel nog niet in. Wel kondigde ze woensdagavond laat in een persconferentie een plan aan om bij dalende besmettingscijfers de maatregelen in vijf stappen te versoepelen.

Vanaf maandag worden de meest ingrijpende contactbeperkingen iets versoepeld en worden weer samenkomsten binnenshuis met mensen uit een ander huishouden toegestaan tot maximaal vijf personen. Eerder was al besloten dat kappers weer aan het werk mogen en scholen weer open gaan.

In regio’s waar het aantal besmettingen onder de 100 per 100.000 inwoners is gedaald mogen musea en dierentuinen weer de deuren openen voor bezoekers die vooraf een tijdslot hebben gereserveerd. Ook wordt sporten buiten de deur dan weer toegestaan met maximaal twee personen en in groepen voor kinderen tot 14 jaar.

Als de situatie daarna twee weken lang niet verslechtert mogen restaurants en cafés weer buiten gasten ontvangen en mogen bioscopen, theaters en muziekpodia beperkt open.

De versoepelingen moeten mogelijk worden door het opvoeren van het vaccinatietempo en het beschikbaar stellen van meer testen. Zo kunnen Duitsers voortaan elke week een gratis sneltest krijgen en gaan ook huisartsen prikken geven. Als het aantal besmettingen weer boven de 100 per 100.000 inwoners komt gaan de versoepelingen niet door.

Het overleg tussen Merkel en de zestien deelstaatpremiers duurde veel langer dan gepland, omdat ze het moeilijk eens konden worden over de voorwaarden voor versoepelingen. Volgens een recente peiling staat nog maar 26 procent van de Duitsers achter het huidige coronabeleid.