China kiest voor vaccindiplomatie, de eigen bevolking kan wachten

De Chinese vaccindiplomatie begint goed op gang te komen, terwijl de vaccinatiegraad in China zelf achterblijft.

China heeft vier Chinese vaccins tegen Covid-19 goedgekeurd voor binnenlands gebruik. Producenten stellen dat ze samen in staat zijn om eind dit jaar 2,6 miljard doses geproduceerd te hebben. Dat is genoeg om bijna de gehele eigen bevolking van 1,4 miljard mensen in te enten.

Maar in tegenstelling tot wat deze cijfers suggereren, is het land niet heel hard aan het vaccineren geslagen. China liep oorspronkelijk voor op de rest van de wereld door al vorige zomer met experimentele vaccinatie te beginnen, maar inmiddels loopt het juist achter.

De vaccinatiegraad ligt er op zo’n 3,5 procent. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten lag die eind februari op 22 procent, zo meldt de vaccinatietracker van Bloomberg. Als China doorgaat in het huidige tempo van 600.000 inentingen per dag, duurt het nog bijna tien jaar voordat 75 procent van de bevolking is ingeënt.

Redder in nood

De traagheid heeft alles te maken met China’s ambities op het wereldtoneel. Daar handelt het juist snel. China ziet de vaccins als een middel om zijn internationale invloed te vergroten en om zich vooral in armere landen te presenteren als redder in nood.

China kan het gat in de markt relatief makkelijk vullen, Het heeft de vaccins nu niet dringend zelf nodig, omdat er zo goed als geen Covid-19 in het land is. Een unieke kans dus om juist nu zo veel mogelijk te exporteren. Goed voor de inkomsten en de goodwill. Het concurreert daarmee om invloed met Rusland en India, de VS en Europa spelen nauwelijks een rol. Daar richt men zich voorlopig op de eigen bevolking.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken meldde aan The Wall Street Journal dat de regering in Beijing inmiddels vaccins aan twintig landen heeft geleverd en leveranties aan veertig andere landen heeft gepland.

Persbureau AP stelt op basis van eigen onderzoek dat Chinese vaccins zelfs al in 25 landen worden gebruikt. China heeft naar schatting inmiddels zo’n half miljard vaccins toegezegd aan het buitenland. Als de vaccinschaarste voorbij is kan China alsnog het tempo van vaccinatie in eigen land opvoeren, zo lijkt het idee.

Riskante strategie

Toch is het een riskante strategie, zei Zhang Wenhong, hoofd van de afdeling infectieziekten van het Huashan-ziekenhuis in Shanghai, onlangs op een bijeenkomst van het Amerikaanse Brookings Institute. Als China het vaccinatietempo opvoert tot tien miljoen mensen per dag duurt het zeven maanden voordat 70 procent is gevaccineerd, berekende hij. Dat is het minimum om in de richting te komen van groepsimmuniteit.

China moet tot die tijd zijn grenzen vrijwel volledig dichthouden. Toch is het de vraag of dat voor China zo’n ramp zou zijn. Een echte noodzaak om open te gaan lijkt er pas te zijn in februari 2022, als de Olympische Winterspelen in Beijing worden gehouden.

China kon binnen tien dagen een stad als Wuhan met elf miljoen inwoners testen. Het is te verwachten dat het China ook goed lukt om de vaccinatiecapaciteit straks heel snel op te schalen. Of Chinese burgers de injectie dan nog steeds zo makkelijk kunnen weigeren, is de vraag.

