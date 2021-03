‘Canine Intervention’ draait om hondenliefhebber met veel liefde voor zichzelf

Reality-serie Canine Intervention Regie: Elise Duran. Met: Jas Leverette. Te zien op Netflix, 6 afleveringen. ●●●●●

Het is alweer flink wat jaren geleden sinds Cesar Millan en Martin Gaus de harten van hondenminnend Nederland veroverden met hun tv-programma’s. In Canine Intervention betoogt de Amerikaanse no nonsense-hondentrainer Jas Leverette dat geen hond te „moeilijk” of agressief is om te kunnen trainen. Maar ook baasjes moeten aan zichzelf werken.

In de zes afleveringen gaat Leverette telkens bij een andere hond en zijn of haar baasje(s) langs, met een breedte die de serie interessant houdt. Naast ‘gewone’ gezelschapsdieren zien we een getroebleerde jongen die een emotioneel steundier heeft. Die volgt op een actie-aflevering met waakhondtraining. De tekstblokjes in de afleveringen geven duidelijke, praktische tips waar iedere hondeneigenaar desgewenst mee aan de slag kan.

Leverette stelt dat hij naast honden vooral aan ‘human training’ doet. Dat komt het duidelijkst naar voren bij Diesel. De Duitse herder lijkt aanvankelijk onhandelbaar, totdat duidelijk wordt dat zijn twee baasjes (een jong echtpaar) slecht communiceren met Diesel én met elkaar en zo erg niet op één lijn zitten dat de hond daar losgeslagen van raakt. Wanneer dit wordt opgelost, blijkt Diesel een hartstikke schattig dier.

Honden redden

Mooi is hoe Leverette zich vooral richt op het ‘redden’ van honden die het risico lopen om geëuthanaseerd te worden. In de laatste aflevering bezoekt hij Jeanette, die tientallen honden opvangt en probeert nieuwe baasjes te vinden voor ze mogelijk worden afgemaakt. Een gemiste kans is hier dat alles blijft draaien om ‘redder-in-nood’ Leverette, terwijl een focus op Jeanette interessanter was geweest.

Ook worden grote delen van de hondentraining niet getoond, waardoor vaak vaag blijft hoe de dieren zo snel ‘getransformeerd’ zijn. Voorafgaand aan het verschijnen van Canine Intervention startte een groep Amerikanen een petitie tegen de ‘dieronvriendelijke’ methoden van Leverette. Het blijft onduidelijk wat die zouden zijn, de serie zelf biedt geen antwoorden.

Hoewel Leverettes liefde voor honden van het scherm af spat, is er één wezen waar hij nog meer van houdt: zichzelf. We zien Jas (gespierd, getatoeëerd, enorme schakelkettingen, getrimd baardje) gewichtheffen, bidden („God is mijn roedelleider”) en met pasgeboren baby bij zijn moeder en schoonouders. Het heldenimago, maar vooral de willekeurig opduikende privé-beslommeringen, hadden absoluut een tandje minder gemogen.