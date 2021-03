Amsterdamse beurs raakt voorsprong snel weer kwijt

Amsterdam is erin geslaagd de eerste winnaar te worden van Brexit, maar voor hoelang? De Nederlandse hoofdstad werd in enkele dagen het beurzencentrum van de Europese Unie dankzij Brexit, een goede voorbereiding en een flexibel vestigingsklimaat. Dit toont het belang van Europese regelgeving, maar ook van de blijvende concurrentie binnen de EU. De verwachting van de Britten dat er wederzijdse erkenning, ‘equivalentie’, zal komen van wetgeving, zoals met andere handelspartners van de EU, zou echter snel een einde kunnen maken aan de euforie. En het plaatst de Nederlandse overheid in een delicate positie welke houding daarover in te nemen.

Karel Lannoo is bestuursvoorzitter van de Brusselse denktank CEPS.

MiFID, de EU-regulering waar alles op steunt, laat sinds zowat 25 jaar toe dat aandelen door banken en makelaars in de hele EU op beursplatformen verhandeld kunnen worden met één vergunning. Sedert 2007 werd ook de oprichting van nieuwe handelsplatformen gefaciliteerd, zoals Chi-x en Turquoise, wat meer concurrentie aan de gevestigde beurzen toeliet. Voor gelijkaardige faciliteiten in derde landen, zoals de Verenigde Staten of Zwitserland, geeft MiFID de mogelijkheid tot wederzijdse erkenning van het toezicht, waardoor er directe toegang is tot de aandelen die verhandeld worden op beurzen in derde landen.

Maar voor het VK is die ‘equivalentie’ er nog niet, waardoor in de EU geregistreerde aandelen niet meer op in de VK geregistreerde platformen verhandeld kunnen worden. Die zal er naar alle waarschijnlijkheid wel komen. Als dit gebeurt, dan zal een groot deel van de handel weer terugstromen naar het VK.

Pensioenfondsen

In financiële wetgeving van de EU zijn nu 39 verschillende mogelijkheden voorzien voor ‘equivalentie’ met de wetgeving van derde landen, van zeer beperkt tot vrij verregaand. De meest verregaande zijn van toepassing op de clearingplatformen van derivaten, waar de grootste activiteit veruit in het VK is, en die bedrijven in de EU ook nodig hebben – denk maar aan de Nederlandse pensioenfondsen voor de dagelijkse pensioenbetalingen. Voor die clearing is er een equivalentie-akkoord, alsook voor de daaraan verbonden vereffeningssystemen.

Maar dat zijn de enige twee equivalentie-beslissingen die er nu zijn voor het VK, in vergelijking met, bijvoorbeeld, 23 voor de VS of 19 respectievelijk 20 voor Australië en Canada. De druk op de EU om dit aantal ook voor het VK op te voeren is zeer groot, zoals onder meer blijkt uit recente uitspraken van de gouverneur Bailey van de Bank of England.

Voor de derivaten is veel minder activiteit naar de EU, of meer specifiek naar Amsterdam, overgekomen, omdat de meeste van die transacties niet op platformen verhandeld worden, maar ‘over-the-counter’ (OTC). Dit gebeurt bilateraal, tussen twee partijen, en dus niet via een beurs of handelsplatform.

Volgens IHS Markit-data is slechts 7 procent van de Europese derivatenhandel onderhevig aan de MiFID verplichting om op een EU-handelplatform verhandeld te worden, waardoor het grootste deel van de omzet in Londen blijft. De EU heeft hier reeds voor het uittreden van het VK zeer pragmatisch op gereageerd en besloten om de clearingfaciliteiten in het VK (tijdelijke) equivalent te verklaren, wetende dat die activiteit niet snel naar de EU zal verplaatsen, ook al is er veel activiteit in euro’s bij, gezien de aanwezigheid van grote veelal Amerikaanse banken veronderstelt. Voor deelname in derivaten clearingplatformen geven banken enorme activa in onderpand.

Wall Street

De EU hoopt al lang dat een groter deel van de OTC derivatenhandel, zeker die in euro’s, naar het Europese vasteland of naar de eurozone komt, maar is daar nog niet in geslaagd. Brexit is een unieke kans om dit nu toch voor elkaar te krijgen, maar dat vraagt niet enkel verhuizing van die grote banken, ook de clearing houses, de netwerken, de expertise, de advocatenkantoren en het wettelijke kader. Kortom: de kritische massa die een financieel centrum maakt; en dit gaat niet zomaar. De prijs van de onduidelijkheid van de EU zou ertoe kunnen leiden dat een deel van de handel naar Wall Street verhuist, wat al in een zeker mate gebeurde.

De EU zit dus ergens tussen hamer en aambeeld. Met Brexit ziet ze een kans om nog meer activiteiten van de City naar de EU te brengen, maar dat blijkt niet zo gemakkelijk, en het risico is groot dat ze er meer bij verliest. Er is weinig reden om die equivalentie voor bijvoorbeeld handelsplatforms tegen te houden, omdat dit er is voor andere belangrijke handelspartners, en het VK bovendien tot voor enkele weken deel uitmaakte van het EU-systeem.

Maar dat zal niet welkom zijn in Nederland, dat nochtans belang heeft om de goede relaties met het VK te handhaven. Nederland zal dus moeten werken aan vergelijk met Londen, waarbij een groter deel van de derivaten-clearing naar Amsterdam komt, en de terugkeer naar de VS gestopt wordt. Daar profiteert Amsterdam én Londen van.