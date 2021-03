Amanda Gorman verdient beter dan een rel

Het gaat erom dat Babs Gons het Boekenweekgedicht voor 2021 schreef: over de taal als toevluchtsoord, met krachtige strofes als: de taal van opgeheven hoofd en rechte rug / en net doen alsof / niemand je kan raken. Het gaat erom dat Janice Deul de expositie ‘Voices of Fashion: Black Couture, Beauty & Styles’ schiep die hopelijk snel opent in het Centraal Museum.

In de rel over de vertaling van het gedicht ‘The Hill We Climb’ speelden Gons (ongevraagd) en Deul (gevraagd) een rol. Maar het gaat erom dat Amanda Gorman dat gedicht schreef ter gelegenheid van de inauguratie van president Biden, en dat het ademstokkend goed was door de manier waarop zij het voordroeg.

Uitgeverij Meulenhoff kocht de rechten van Gormans gedicht en haar aanstaande bundel en besloot niet in zee te gaan met een van de vertalers die we hier hebben en die zo vaak worden vergeten. Ik maak me daar ook schuldig aan. Recenseer ik enthousiast een boek, word ik op Twitter terechtgewezen via de hashtag #noemdevertaler – en terecht. Het komt doordat een goede vertaling me laat vergeten dat ik een vertaling leest. Vertalen gebeurt in absolute dienstbaarheid door iemand die beschikt over vrachten kennis, creatief inlevingsvermogen en een tintelend instinct voor de geest achter de woorden.

Meulenhoff gaf de schrijver Marieke Lucas Rijneveld de opdracht – die hem al snel retourneerde. Ze was niet gediend van de negatieve ophef. Dat Gorman de keuze voor haar persoonlijk toejuichte, maakte ook niet uit. Snap ik. Daar gaat het namelijk niet om. Het is leuk, maar verder een promotiepraatje: Amanda cheering all the way to the bank.

Waar het wel om gaat, is dat Gormans poëzie op schrift het halve werk is en pas met haar performance ontbloeit. Die twee-eenheid van woord en spoken word maakt dat Gormans vertaler idealiter iemand is die óók haar performance kan voorzien van een Nederlandse pendant. Moet die iemand zwart zijn, vrouw, jong, een fashion-icon, zoals Gorman? Kan allemaal heel goed, maar het hoeft niet. De goede vertaler is immers een kameleon.

Ik zie een video waarmee Nyk de Vries, dichter fan Fryslân, ‘Asman’ reciteert, het ijzersterke gedicht dat hij schreef ter ere van 150 jaar stadsreiniging in Leeuwarden. De woorden versmelten met zijn stem, ze worden film, ze worden muziek.

…a skinny Black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one, schreef Gorman. Dat gaat niet over Nyk, helemaal niet. Maar hij zou het gedicht aankunnen.

En daar gaat het om.