Alleen jezelf zijn

Gisteren mocht de neef (15) voor het eerst in tijden weer naar school en ondanks zijn angsten over reproductiegetallen stond hij vooraf toch best wel te stuiteren. Zijn haar moest perfect zitten, er werd getwijfeld tussen twee paar gympen, er werd zelfs parfum opgedaan.

Enkele uren later kwam hij gesloopt weer thuis.

„Was het leuk?” vroeg zijn moeder. Hij knikte versuft.

„Wat geleerd?” vroeg ik, maar hij zwaaide met zijn handen voor zijn gezicht, ten teken dat hij even niet in staat was tot output, en slofte langs ons heen de trap op.

Na een uur, de zus was inmiddels boodschappen doen, kwam de neef weer naar beneden.

„Beetje bijgekomen?” vroeg ik.

„Ik was vergeten hoeveel energie het kost om niet jezelf te kunnen zijn”, zuchtte hij. Daar schrok ik van.

„Maar je hebt de hele ochtend toch doorgebracht met mensen die je al jaren kent?”

„Ja, dus?” zei hij. „Je bent toch het meest jezelf in je eentje. Op school houdt iedereen je in de gaten. Ik let altijd op of ik niet iets raars zeg of doe.”

In de brugklas werd hij even gepest, maar ik had de indruk dat hij daar allang overheen was.

„Voel je je onveilig op school?” vroeg ik bezorgd.

„Het is er oké”, zuchtte hij, „maar toch, iedereen bemoeit zich met elkaar en als je er even met je hoofd niet bij bent krijg je daar weer allemaal opmerkingen over.”

God ja, dat herinner ik me ook van de middelbare. En eigenlijk is het nooit echt opgehouden. In gezelschap vind ik het nog steeds lastig om er niet de hele tijd mee bezig te zijn met wat anderen vinden. Ik ben me continu aan het verhouden in een poging zo min mogelijk overlast te veroorzaken, waardoor ik na een sociale gelegenheid vaak op apegapen lig.

„Laatst”, zei de neef, „ontdekte ik dat ik, wanneer ik bij andere mensen ben, soms helemaal niet meer weet wat ik zélf denk, wat ik zélf nou echt van de dingen vind. Het is alsof de aanwezigheid van anderen mijn hersenen uitschakelt.”

„Oh ja, dat heb ik ook weleens. Dat je alleen maar bezig bent met de boel zo gezellig mogelijk te houden.”

„Dat je de sfeer niet wilt verpesten met een mening.”

„En je je persoonlijkheid maar even voor jezelf houdt”, zei ik, „gewoon, voor de sfeer. Behoorlijk attent als je erover nadenkt. Deden meer mensen dat maar.”

„Inderdaad”, grinnikte de neef. Hij schraapte met zijn zakmes een rouwrand onder zijn wijsvinger weg, en keek vervolgens blij op.

„Eigenlijk is het enorm sociaal van mezelf, als ik even niet mezelf ben.”

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 maart 2021