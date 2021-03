Ajax is bekerfinalist na zege op sc Heerenveen

Ajax heeft zich woensdagavond in Heerenveen geplaatst voor de finale van de de KNVB-beker. De Amsterdammers versloegen sc Heerenveen in de halve finale met 0-3. Op 18 april is Vitesse de tegenstander in De Kuip. Vitesse plaatste zich dinsdag voor de finale door een 2-0 zege op VVV-Venlo.

Middenvelder Davy Klaassen van Ajax opende de score. Hij kopte in de 19e minuut raak op aangeven van Antony. Ajax kreeg voldoende kansen om de score nog voor rust te verdubbelen. Antony en Klaassen schoten echter rakelings over. Een tweede treffer van Klaassen werd afgekeurd omdat de videoscheidsrechter zag dat Dusan Tadic hands had gemaakt.

Na rust werd invaller Mohammed Kudus onderuit gehaald in het strafschopgebied van Heerenveen, waarop Ajax-aanvoerder Dusan Tadic de voorsprong van zijn team alsnog verdubbelde. Heerenveen kreeg vervolgens nog een kans via Mitchell van Bergen op de aansluittingstreffer, maar miste oog in oog met doelman Maarten Stekelenburg. De ingevallen David Neres scoorde even later na doorkoppen van Sébastien Haller de 0-3. (NRC/ANP)