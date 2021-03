Zeker vijftien doden bij verkeersongeluk Californië

Bij een verkeersongeluk in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië zijn dinsdag zeker vijftien mensen omgekomen, melden Amerikaanse media. Medewerkers van een medisch centrum in de regio zeggen dat er in de suv die betrokken was bij het ongeluk 27 mensen zaten. De auto zou vol zijn ingereden op een vrachtwagen met een oplegger vol grind.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Het ongeval had plaats op een snelweg op zo’n vijftien kilometer van de Mexicaanse grens.

Naast de dodelijke slachtoffers zijn nog eens acht gewonden naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Drie van hen liggen op intensive care. Van de vijftien doden zijn er volgens de autoriteiten in het ziekenhuis veertien ter plekke overleden. Het andere slachtoffer overleed aan de verwondingen in het ziekenhuis.