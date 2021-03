Winkelactie om te tonen hoe het kan

In Klazienaveen zijn ze wel vaker een beetje brutaal, zegt Harry Omlo, eigenaar van de Bruna in het dorp. Zo gingen ze voor de corona-uitbraak met flyers klanten werven in het naastgelegen Emmen en stonden er busjes klaar voor een gratis retourtje Klazienaveen. De weggeplukte klanten zorgden voor veel reuring in de winkels van het Drentse dorp. Maar de afgelopen weken was het er door de lockdown stil.

Tot deze dinsdagochtend, want dan trekken de winkeliers weer de stoute schoenen aan: tegen de huidige lockdownregels in, gaan naar verwachting tientallen winkels open. Voorzitter Harrie van der Velde van de ondernemersvereniging: „Als we doorgaan met deze lockdownmaatregelen verzuipen de ondernemers. Dus we moeten wel open en willen laten zien dat je met de coronaregels veilig kunt shoppen.”

Klazienaveen als winkelparadijs

Het Drentse dorp, tussen Emmen en de Duitse grens, is een winkelparadijs. Het winkelaanbod groeit al jaren in een regio die te maken heeft met krimp. En met ruim honderd winkels heeft het dorp van twaalfduizend inwoners er relatief veel. De belangrijkste reden? Misschien wel het gratis parkeren.

Maar maandagmiddag zijn de parkeerplaatsen nog zo goed als leeg. Bij de Action haalt af en toe iemand een tas vol spullen af en alleen bij de groenteboer is het een komen en gaan van mensen. Bijna alle winkels zijn dicht.

Het is een raar gezicht voor Klazienaveen, zeggen verschillende winkeliers. Ze hadden juist verwacht rond deze tijd hun deuren weer te mogen openen, net zoals voor de lockdown. Maar toen het kabinet in eerste instantie alleen een afhaalservice – click and collect – toestond, barstte de bom. Half februari besloot de ondernemersvereniging dat de winkels op dinsdag 2 maart weer opengaan.

Geen revolutie

De winkeliers willen vooral een statement maken. „We willen geen revolutie”, zegt Harry Omlo van de Bruna, „we willen perspectief krijgen. Nederland wakker schudden en laten zien dat het veilig kan.” Want de steunmaatregelen zijn onvoldoende, ziet hij. „Ik hoor verhalen van ondernemers die hun auto of woning te koop zetten, hun pensioen opeten, en er zijn winkeliers die een extra baan hebben genomen om hun personeel te kunnen betalen.”

Dinsdag moeten loopgebieden, een verkeersplan en straatcoaches ervoor zorgen dat alles veilig verloopt. „Want we willen natuurlijk ook geen coronabrandhaard veroorzaken”, zegt Omlo. In zijn eigen winkel werkt hij met een stoplicht bij de ingang, die bij meer dan drie klanten rood kleurt.

Ook de nieuwe versoepeling van het kabinet, die vanaf woensdag winkelen op afspraak mogelijk maakt, biedt de ondernemers in Klazienaveen te weinig perspectief, zegt Omlo. „Als ik één klant per tien minuten mag ontvangen en die koopt alleen een TrosKompas van 1,49 euro, dan verdien ik er bijna niks op.”

Dat ontbrekende perspectief leidt er inmiddels toe dat niet alle winkeliers in Klazienaveen zich meer aan de regels houden. In sommige winkels zijn maandag meer aanwezigen te zien dan alleen de medewerkers. Voorbijganger Roelof – die niet met zijn achternaam in de krant wil – bevestigt dat. Toen zijn douchekop kapotging, kreeg hij bij de Praxis te horen dat hij eerst een online bestelling moest doen en die de volgende dag kon ophalen. Maar bij de speciaalzaak in het dorp kreeg hij er tegen de regels in meteen een mee en kon hij dezelfde dag nog douchen. „Dat moet toch kunnen?” zegt hij.

De winkelheropening in Klazienaveen kreeg de afgelopen weken zoveel respons, dat de ondernemersvereniging nu waarschuwt dinsdag vooral niet naar het dorp te komen. „We verwachten Vondelparkachtige taferelen in het kwadraat”, schrijft de vereniging op Facebook, doelend op de feestende jongeren in het Amsterdamse park.

De dupe van het westen

Een tikkeltje overdreven, denkt Omlo. Maar wat er in het Amsterdamse park gebeurde, steekt de Drentse ondernemers. In Klazienaveen staan nooit rijen voor winkels, zoals tijdens Black Friday op foto’s uit de grote steden te zien was. „En er zijn hier geen demonstraties met duizenden mensen op een plein”, zegt Omlo. „Toch zijn wij de dupe van hoe de mensen zich in het westen gedragen.”

Burgemeester Eric van Oosterhout (PvdA) van de gemeente Emmen, die sympathiek tegenover de winkeliersactie staat, pleit voor meer regionaal maatwerk, want de Hoofdstraat van Klazienaveen is niet vergelijkbaar met de Kalverstraat in Amsterdam. Desondanks gaat de gemeente dinsdag wel handhaven en lopen de ondernemers het risico op een boete van 4.000 euro. Omlo: „Dat zien we dan wel weer.”

Bij modezaak Niezing Heijes, de winkel van voorzitter Van der Velde, zien ze de heropening wel zitten. Al zou het zomaar binnen een uur afgelopen kunnen zijn, als er streng gehandhaafd wordt.