Wat verandert er in de internationale handelspolitiek met president Biden?

Joe Biden is nu ruim een maand president van de Verenigde Staten. En hoewel hij veel zaken heeft teruggedraaid, die zijn voorganger Trump in gang had gezet, hield hij aan één ding wel vast. Alle handelsbarrières en importheffingen, ingesteld door Donald Trump, zijn nog steeds van kracht. En dat terwijl economen het erover eens zijn dat handelsbarrières per saldo slecht zijn voor de wereldhandel. Waarom houdt Biden vast aan het protectionisme van Trump? Wat is de rol van China hierin? En hoe is een damwandenleverancier uit Almere getroffen door de internationale handelsoorlog?

Presentatie: Egbert Kalse

Gast: Mark Beunderman

Productie: Misha Melita & Astrid Cornelisse

Montage: Astrid Cornelisse