VS en EU: sancties hooggeplaatste Russen om vergiftiging Navalny

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben dinsdag de namen bekendgemaakt van de Russische functionarissen en entiteiten die sancties krijgen opgelegd vanwege betrokkenheid bij de vergiftiging en vervolging van oppositiepoliticus Aleksej Navalny. Volgens de Raad van de EU en het Amerikaanse ministerie van Financiën gaat het in totaal om zeven Russische functionarissen en veertien entiteiten, waaronder de voormalig Russisch premier Sergej Kirijenko, een onderzoeksinstituut van de Russische overheid en het hoofd van het Russische gevangeniswezen.

De sancties zijn gericht tegen hoge functionarissen die rechtstreeks betrokken zijn geweest bij de arrestatie, de vervolging en de opsluiting van Navalny. De EU legt sancties op aan vier Russen, de overige beperkingen worden opgelegd door de VS. Dat de sancties er zouden komen was al enkele weken bekend, maar niet tegen wie precies. Voor de VS betekenen de strafmaatregelen een scherpe koersverandering in de betrekkingen met Rusland.

Navalny werd in augustus plotseling onwel tijdens een vlucht naar Siberië en lag vervolgens maandenlang in een Duits ziekenhuis. Daar werd geconstateerd dat hij vergiftigd was met een zenuwgas. Een medewerker van de Russische inlichtingendienst FSB bekende later in een opgenomen telefoongesprek met Navalny dat de dienst verantwoordelijk was voor zijn vergiftiging. Het Kremlin heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Bij zijn terugkeer in Rusland in januari werd de 44-jarige oppositieleider gearresteerd en later veroordeeld tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf. Afgelopen maandag werd hij naar een strafkolonie in Vladimir, een regio ten oosten van de hoofdstad Moskou, gestuurd.

