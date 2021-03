Vrijspraak voor twee verdachten moord Patrick van Dillenburg

De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag twee mannen vrijgesproken die werden verdacht van de moord op Patrick van Dillenburg in 2002. Er is onvoldoende bewijs dat Ad K. en Fred T. het slachtoffer van het leven beroofd zouden hebben. Dat heeft de rechtbank bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen beide verdachten 17 jaar cel geëist.

De rechters vinden dat er niet genoeg bewijs is dat het duo Van Dillenburg heeft vermoord. AD K. bekende de moord via de zogeheten omstreden ‘Mr. Big-methode’, waarbij undercoveragenten bevriend raken met een verdachte en deze vervolgens een getuigenis ontlokken. De agenten hielden K. voor dat hij voor hen zou kunnen komen werken en daarmee veel geld kon verdienen. Hij moest dan wel eerst open kaart spelen over zijn verleden. Na drie gesprekken vertelde K. vervolgens aan de agenten dat hij Van Dillenburg zou hebben neergeschoten. Het lichaam van het slachtoffer - dat nooit gevonden is - zouden hij en T. vervolgens „in de shredder gegooid” hebben en de resten hebben uitgestrooid over een bollenveld in de buurt van Noordwijkerhout.

De rechtbank vindt dat deze bekentenis niet mag worden gebruikt als bewijs, omdat de undercoveroperatie niet voldoet aan de eisen die in de wet en in uitspraken van de Hoge Raad aan de methode worden gesteld. Er zou bij een van de drie gesprekken met de verdachte op ongeoorloofde wijze druk op hem uitgeoefend zijn, waardoor hij feitelijk in een verhoorsituatie terechtkwam, zonder hiervan op de hoogte te zijn en zonder de waarborgen die de wet bij dit soort verhoren voorschrijft. Ook zijn er door de undercoveragenten beloftes gedaan die K. tot zijn bekentenis geleid zouden hebben, waarover onvoldoende informatie is opgenomen in het dossier van de zaak. De verdachte verklaarde naderhand dat zijn bekentenis „stoerdoenerij” was geweest en dat hij „een broodje-aapverhaal” had verteld, omdat hij dacht dat een van de undercoveragenten zelf een grote crimineel was.

Ripdeal

De 38-jarige Van Dillenburg verdween op 3 januari 2002 spoorloos. Er waren aanwijzingen dat hij het slachtoffer was geworden van een ripdeal, maar meerdere politieonderzoeken in de jaren daarna leverden niets op. De twee verdachten kwamen in 2017 in beeld. Het OM kan nog tegen het vonnis in hoger beroep gaan.

Afgelopen vrijdag werd door het gerechtshof in Den Haag een man veroordeeld tot 18 jaar celstraf voor de zogeheten Posbankmoord. In deze zaak werd ook een bekentenis verkregen op basis van de Mr. Big-methode, maar deze werd buiten beschouwing gelaten: er was genoeg ander bewijs om tot een veroordeling te komen.

