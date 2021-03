Vitesse bekerfinalist na 2-0 zege op VVV-Venlo

Vitesse heeft zich dinsdag als eerste club geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. In de halve finale in het eigen Gelredome won de ploeg met 2-0 van VVV-Venlo. Vitesse won de beker in 2017 voor de eerste en tot nog toe enige keer in de clubhistorie.

Na een doelpuntloze eerste helft brak de Albanese spits Armando Broja na ruim zeventig minuten de ban voor Vitesse. De aanvaller, die wordt gehuurd van de Engelse topclub Chelsea, kopte de bal uit een voorzet van Ousmane Tannane achter VVV-doelman Thorsten Kirschbaum. Tannane zorgde tien minuten later zelf met een fraaie goal voor de 2-0. Vanaf ruim twintig meter schoot hij de bal strak in de kruising. Daarmee was het verzet van de Limburgers gebroken, al moest Vitesse-doelman Pasveer nog een aantal keer optreden.

Woensdag maken sc Heerenveen en Ajax in Friesland uit wie de tegenstander wordt van Vitesse in de finale. Ajax won het toernooi vorig jaar. De finale staat gepland voor zondag 18 april.