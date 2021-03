‘Verkiezingen kunnen gewoon doorgaan’

Met twaalf mensen is de grote raadszaal in het Apeldoornse stadhuis nog altijd leeg. Maar in tijden van corona lijkt het vol – zo ontwend zijn mensen om met meer dan twee of drie mensen in een ruimte te verblijven. Voorin de zaal zitten de burgemeester van Apeldoorn, Ton Heerts, en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). De onderlinge afstand is zo groot, dat microfoons nodig zijn om elkaar te kunnen verstaan.

Wat is het grootste verschil tussen eerdere, normale verkiezingen en deze Tweede Kamerverkiezingen, wil Ollongren weten. Projectleider verkiezingen Hans Willem Pas vertelt over de vele stembureaus die ongeschikt bleken om te stemmen tijdens een pandemie, over de mobiele stembureaus die Apeldoorn inzet, om ook verpleeghuisbewoners veilig te laten stemmen, en over de zoektocht naar voldoende voorzitters op de stembureaus. Door het aantal afzeggingen zoeken medewerkers nu noodgedwongen in hun eigen netwerk. De minister luistert en knikt instemmend.

Ollongren is hier op uitnodiging van de burgemeester. In aanloop naar de verkiezingen bezoekt ze meerdere gemeentes om te horen hoe de voorbereidingen verlopen. Ze wil niet alleen de grotere gemeentes in het westen van het land aandoen, zegt ze. Eerder bezocht ze Rotterdam en Heusden. Binnenkort zal de minister ook in Amsterdam gaan kijken.

Dan wendt Ollongren zich tot de twee studenten in de zaal. Avin Shek Baker (18) en Marc Pinkert (17) doen de opleiding handhaver toezicht en veiligheid politie aan de Apeldoornse mbo-instelling Aventus. Door corona zijn er nauwelijks stages voor de studenten. Evenementen zijn er niet en de mbo’ers moeten uren maken. In december hebben studenten als alternatief supermarktkarretjes ontsmet. Nu kunnen ze ook stagelopen op vaccinatielocaties. En er zullen ruim tweehonderd studenten helpen bij de verkiezingen.

Op stembureaus zullen zij kiezers wijzen op de coronamaatregelen en ervoor zorgen dat mensen voldoende afstand houden van elkaar. De studenten krijgen nu les over politiek en staatsinrichting. Wat ze ervan leren, wil de minister weten. „We weten niet hoe lang corona gaat duren”, zegt Shek Baker. „Dus zo doen we vast ervaring op met deze situatie. Er is ook niets anders.”

Dat mbo’ers juist in Apeldoorn gaan meehelpen, is geen toeval. Burgemeester Heerts was eerder voorzitter van de MBO-raad en wilde studenten graag betrekken bij de verkiezingen, zegt Hans Willem Pas. „Hij praat over het Mega Belangrijk Onderwijs.”

Volgende week neemt Ollongren definitief de beslissing of de verkiezingen door zullen gaan. Maar van twijfel over het antwoord is geen sprake. „Gemeenten zijn al zó ver met de voorbereidingen, qua organisatie lukt het”, zegt Ollongren. „En dat is een heel belangrijk criterium.” En als het aantal coronabesmettingen toch oploopt? „Je kunt nooit nooit zeggen”, zegt Ollongren. „Maar in deze omstandigheden kan het gewoon.”

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven