Van de traditionele autobouwers gaat Volvo nu aan kop: in 2030 alleen e-auto’s

Voor het eerst heeft een ‘traditionele’ autobouwer aangekondigd vanaf 2030 wereldwijd alleen nog elektrische auto’s te zullen verkopen. Dinsdag maakte Volvo Cars (41.000 werknemers), al een decennium eigendom van het Chinese autoconcern Geely, bekend dat het over iets minder dan tien jaar geen auto’s met brandstofmotoren meer verkoopt. Het bedrijf had deze verwachting al uitgesproken, maar maakt hier nu definitief de strategie van.

De stap is opvallend omdat het gaat om de wereldwijde verkoopactiviteiten. Een enkele andere autobouwer, zoals Ford, heeft al laten weten ook in 2030 te willen stoppen met brandstofmotoren verkopen – maar alleen in Europa. Het Amerikaanse General Motors, dat in Europa geen auto’s verkoopt, wil in 2035 stoppen met brandstofmotoren in de VS, wat geldt als zeer ambitieus.

Volvo wil nu de cilinderkop, de benzinetank en de versnellingsbak over de hele wereld in de ban doen. Het merk kan dat iets gemakkelijker dan veel andere autobouwers. Volvo is met name groot in Europa en China, waar elektrificatie al een grote vlucht neemt. Toch vindt ongeveer een kwart van de verkopen buiten die markten plaats.

In 2025 moeten de helft van de verkopen elektrisch zijn. „Dit is waar wij de groei zien”, zegt Nederlander Lex Kerssemakers, lid van de raad van bestuur en verantwoordelijk voor productontwikkeling. Tevens gaat Volvo elektrische auto’s de vanaf 2030 slechts nog online verkopen. Dealers verdwijnen dan niet: dit worden plekken om advies in te winnen, auto’s af te halen of onderhoud te laten plegen.

De omslag naar elektrisch rijden geldt als één van de grootste uitdagingen die de auto-industrie ooit heeft gekend. Onder druk van steeds strengere emissienormen en voorlopers als Tesla moeten fabrikanten gigantische bedragen investeren in nieuwe technologieën, fabrieken ombouwen en softwareprogramma’s schrijven. Daar komt nog bij dat autobouwers op dit moment minder verdienen aan elektrische auto’s dan aan brandstofauto’s, aangezien ze de technologie van de brandstofmotor tot in de puntjes beheersen en er nog relatief weinig voordelige massaproductie van elektrische auto’s plaatsvindt.

Chinese eigenaar al langer bezig

Volvo (vanwege een fabriek met 6.000 werknemers in Gent een van de grootste werkgevers van België) staat er relatief goed voor op het gebied van elektrificatie. Over het algemeen hebben kleinere automakers het lastiger met de omslag, maar Volvo’s eigenaar Geely is in China al veel langer actief op de markt voor elektrische auto’s. Zo heeft het van oorsprong Zweedse bedrijf toegang tot belangrijke technologieën, en kunnen de twee concerns de hoge kosten delen die bij de omslag komen kijken.

De meeste autofabrikanten weigeren tot dusver een datum te plakken op het einde van de brandstofmotorproductie. Half februari zei Ola Källenius, de Zweedse baas van Mercedes-producent Daimler, dat zijn bedrijf er absoluut nog niet aan denkt om de brandstofmotor uit te faseren. Hij noemde de technologie een ‘cash machine’ om investeringen in elektrificatie mee te financieren. Zelfs Volkswagen, met meer dan 600.000 werknemers het grootste autobedrijf ter wereld, wil nog geen datum plakken op het einde van de brandstofmotor, ondanks een zeer ambitieuze elektrificatiestrategie.

Druk vanuit overheden

De laatste maanden is het steeds sterker de vraag of de politiek de bedrijven in belangrijke markten uiteindelijk niet gewoon zal dwingen het komende decennium te stoppen met de brandstoftechnologie. Het Verenigd Koninkrijk heeft de keuze voor een verkoopverbod vanaf 2030 al gemaakt (hybride-modellen mogen tot en met 2035), en de Europese Commissie denkt op dit moment na over strengere emissienormen. Kerssemakers: „We hadden vorige week een gesprek met de nieuwe regering-Biden. Zijn focus ligt totaal op elektrisch rijden. Ook in Amerika zie je dat nu gebeuren.”

Autolobbygroepen en de toeleveringsindustrie – die banenverlies vreest – dringen er bij de Commissie op aan geen maatregelen te nemen die de brandstofmotor al te snel zullen uitfaseren. Van Volvo mag dat best. Kerssemakers: „Zeg gewoon: in 2030 is het klaar. Dan weet iedereen waar we aan toe zijn.”

Bestuursvoorzitter Hakan Samuelsson erkende dinsdag dat er bij toeleveranciers banen kunnen sneuvelen. Maar ondanks dat er in elektrische auto’s minder onderdelen zitten, verwacht hij zelf geen mensen te hoeven ontslaan – hoewel dat deels komt doordat Volvo de tak die brandstofmotoren in elkaar zette (3.000 werknemers) vorig jaar heeft losgekoppeld en samengevoegd met hetzelfde onderdeel van Geely. Dit bedrijf zal vermoedelijk langzaam krimpen.

Ook op de winstgevendheid zegt Volvo niet te beknibbelen. Gevraagd naar de houding van zijn Zweedse collega bij Daimler zei Samuelsson tegen NRC dat dit een denkfout lijkt. „Ik vraag me af of brandstofauto’s echt de cashmachines zijn. Misschien als je er vanuit gaat dat de prijzen blijven zoals ze vandaag de dag zijn.” Maar er gaan snel steeds goedkopere elektrische auto’s op de markt komen de komende jaren, meent Samuelsson. „En dan gaan ze de prijzen van brandstofauto’s drukken.”

In dat geval kan je volgens Volvo beter zo snel mogelijk aan de slag. Ja, ook als het laadnetwerk nog gigantisch uitgebreid moet worden, zegt Kerssemakers. „Het is niet overmorgen hè? Wij gaan er vanuit dat dat opgelost wordt. Als de vraag maar hoog genoeg is, dan zal de capaciteit zich aanpassen. Het is gewoon marktwerking. Eerst blies iedereen z’n zekeringen op toen mensen auto’s gingen inpluggen bij hun huis. Daarna kwamen er laadkastjes, nu gaat het prima.” Gaat dat ook zo vlot werken op continenten waar de elektrificatie nog minder hard gaat, zoals Afrika? Samuelsson: „Natuurlijk zal het daar langzamer gaan. Maar we verkopen in Afrika auto’s in het premium-segment. Het is realistisch dat dat over tien jaar elektrisch is.” Ook als er geen groot laadnetwerk is, kunnen deze relatief welvarende klanten thuis opladen. „Er zullen dan zeker elektrische auto’s rondrijden in Nigeria, Angola, Zuid-Afrika.”