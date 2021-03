Uitgeverij Meulenhoff heeft niet goed geluisterd

Kan en mag een witte auteur verhalen van zwarte mensen schrijven of vertalen? Het is een vraag die afgelopen dagen de gemoederen bezig hield. In principe kan dit. Het gebeurt ook. Jaarlijks worden er tientallen boeken van zwarte auteurs probleemloos vertaald door witte mensen. Dat iemand met een lichte huidskleur de ervaringen van iemand met een donkere huidskleur niet helemaal kan vatten, is logisch. Maar ik citeer de Nederlandse auteur Jamal Ouariachi die eerder schreef over dit onderwerp: wie het onbeschrijfelijke niet kan neerpennen, is geen echte schrijver.

Mohamed Ouaamari is schrijver.

Of het resultaat van een vertaling bevredigend of herkenbaar is, kan pas bij publicatie beoordeeld worden. Het is de kwaliteit van de pen die bepaalt wat goede literatuur is, niet de huidskleur. Het probleem is dat er vandaag amper ruimte is voor de pennen van minderheden en dat de literaire sector nog steeds even wit is als de cocaïne die aan wal wordt gebracht in de Antwerpse haven.

En daar wringt de schoen bij de aanstelling van Marieke Lucas Rijneveld voor de vertaling van de dichtbundel van Amanda Gorman. De zwarte dichteres mocht voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis, als jongste ooit, spoken word voordragen tijdens de inauguratie van president Biden. Dat is geen toeval na de Black Lives Matter-protesten in 2020. „Luister naar ons, geef ons een volwaardige plaats in de samenleving”, klonk het toen. Team Biden-Harris luisterde en gaf de onbekende en jonge dichteres een platform. Ze beschrijft zichzelf als „a skinny black girl”. Haar huidskleur deed er toe.

Te woke, te niche

Amanda Gorman is nu hoog gestegen. Haar dichtbundel is een commercieel succes en Nederlandse uitgeverijen startten een biedoorlog om de vertaalrechten. Uitgeverij Meulenhoff trok aan het langste eind en stelde Rijneveld voor, een literair toptalent dat recent een prestigieuze internationale literatuurprijs won. Ook commercieel was het een interessante keuze. Het voorstel werd aanvaard door de rechthebbenden en volgens de uitgeverij zou ook Gorman zelf tevreden zijn met die keuze.

Het is evenwel onduidelijk wie verder op de lijst van mogelijke vertalers stond. Waren dat dichters die voeling hebben met het genre van Gorman? Slam poetry wordt al jaren genegeerd door de literaire sector. Te woke en te niche. Commercieel niet interessant genoeg om uit te geven. Amanda Gorman zou nooit uitgegeven worden als zij in België of Nederland woonde. Kijk de fondsen er maar op na.

In tegenstelling tot Biden-Harris heeft uitgeverij Meulenhoff niet geluisterd. Meulenhoff negeerde een hele scene die al jaren strijdt voor de erkenning van hun literaire genre. Ik kan me niet voorstellen dat iemand als Lisette Ma Neza niet gevraagd is voor deze klus. De Nederlands-Rwandese is zowel Belgisch, als vice-Europees en vice-wereldkampioen slam poetry. Ze woont in Brussel en haar Engels is perfect, iets waarvan Rijneveld zelf aangeeft er niet de sterkste in te zijn.

De kritiek op de werkwijze van Meulenhoff is terecht. Zeker nadat er in coronatijden duizenden mensen de straten in trokken om te schreeuwen voor gelijke rechten en kansen voor alle mensen ongeacht hun huidskleur.

Rijneveld heeft geluisterd en gehandeld. Ik heb respect voor Rijnevelds beslissing om de opdracht terug te geven. Daar mogen veel mensen een voorbeeld aan nemen.

