Tekening Van Gogh geveild voor 8,7 miljoen euro

Een tekening van Vincent van Gogh heeft maandag bij een veiling van Christie’s in New York 10,4 miljoen dollar (8,7 miljoen euro) opgebracht. Dat meldt het Veilinghuis op Twitter. Het gaat om het stuk La Mousmé uit circa 1888 dat een jong meisje afbeeldt, door Van Gogh getekend in het Franse Arles. Volgens de The Art Newspaper betreft het een recordopbrengst voor een tekening van Van Gogh.

Christie’s noemt de tekening „technisch innovatief met een verbazingwekkend diverse reeks stroken, lijnen en stippen. [...] Dit toont de ware essentie van de maker”. Het veilinghuis schatte de opbrengst vooraf tussen de 7 en 10 miljoen dollar. Hoewel het veilinghuis de koper noch de verkoper van La Mousmé heeft prijsgegeven, meldt The Art Newspaper dat het portret zou zijn verkocht door de familie van een Londense kunsthandelaar. De koper zou verwant zijn aan de Londense kunsthandelaar Thomas Gibson.

La Mousmé is gebaseerd op een overeenkomstig schilderij van Van Gogh (1853-1890) uit 1888, dat in de National Gallery of Art in Washington DC is tentoongesteld. De literaire bron voor beide stukken was een roman uit die tijd. Daarin werd de liefdesrelatie beschreven tussen een Franse man en een Japans meisje. Een van de hoofdkarakters, een jong Japans meisje, werd een mousmé genoemd - en dat werd ook de titel van Van Goghs tekening en schilderij.

Andere tekeningen van Van Gogh werden eerder voor vergelijkbare maar lagere prijzen verkocht; Garden of Flowers (1888) en Olive Trees with Les Alpilles beide voor omgerekend 7 miljoen euro in de jaren negentig.