Republikeinse Partij laat zich gijzelen door invloedrijke Trump

Het ligt eigenlijk niet voor de hand om vlak nadat in de VS een nieuwe president is aangetreden de aandacht weer te richten op zijn voorganger. Maar in een democratie is na de verkiezingen altijd vóór de verkiezingen en in een tweepartijenstelstel is de gang van zaken in de oppositiepartij nu eenmaal van groot belang.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Donald Trump vertrok in januari uit het Witte Huis. En even werd het, mede dankzij een Twitterverbod, stil rondom de man die vier jaar lang dagelijks van zich deed spreken. Maar Trump zát niet stil. In Florida, waar hij zijn toevlucht zocht na het roemloze vertrek uit Washington, ontving hij al snel weer leden van de Republikeinse Partij die zich kwamen vergewissen van zijn steun. Zo kreeg hij al na een week Kevin McCarthy op bezoek. De leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden staat te boek als een loyale Trump-aanhanger, maar nam na de bestorming van het Capitool afstand van hem. McCarthy ging eind januari naar Trump om het definitief goed te maken.

Het was een eerste signaal dat Trump ook na zijn verkiezingsnederlaag in de Republikeinse Partij gezien wordt als een machtscentrum. Vorige maand werd Trump tijdens zijn tweede impeachmentproces vrijgesproken van de aanklacht dat hij zijn aanhang had aangezet tot een opstand. Drieënveertig Republikeinse senatoren stemden toen tegen zijn veroordeling. Als Trump schuldig was bevonden, had hij zich nooit meer voor een politiek ambt mogen kandideren.

Zondag koos Trump het jaarlijkse CPAC-congres om duidelijk te maken dat hij dan wel verdreven is uit het Witte Huis maar niet uit de Amerikaanse politiek. Hij hield de optie om opnieuw een gooi te doen naar het presidentschap uitdrukkelijk open. „Misschien besluit ik wel om de Democraten voor een derde keer te verslaan”, zei Trump, die daarbij het verlies tegen Biden als overwinning telde.

Op de jaarlijkse toogdag van conservatieve Republikeinen riep hij de partij op de rangen te zuiveren van politici die afwijken van de lijn-Trump. „Weg met ze, allemaal.” Hij somde ook meteen op wie hij tot de „politieke oplichters” rekende: Mitt Romney, Pat Toomey, Lisa Murkowski en Ben Sasse – senatoren die tijdens het impeachmentproces voor zijn veroordeling hadden gestemd. De mensen die zijn lijn niet steunen, mogen ervan uitgaan dat hij volgend jaar tijdens de midterm-verkiezingen hun tegenstanders zal helpen. Het krachtigste politieke wapen voor een Republikein is volgens Trump een steunverklaring van Trump.

Tijdens de verkiezingen kreeg Trump 74 miljoen stemmen – dat is politiek kapitaal dat hij onmiddellijk in stelling heeft gebracht in de strijd om de ziel van de partij. Een periode van zelfonderzoek zou ook de Republikeinse Partij goed doen, maar daar komt het niet van. Republikeinen hebben maar één optie volgens Trump: ze zijn pro-Trump. Anders zijn het geen Republikeinen. Dat is geen vruchtbare bodem voor een debat onder conservatieven.

De volgende presidentsverkiezingen zijn pas in 2024. Er kan dus nog van alles gebeuren. Maar vooralsnog is de kans reëel dat de Republikeinse Partij zich opnieuw schikt naar de grillen van een man die furore maakte door bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten, de feiten te verdraaien en een benauwd nationalisme te prediken. Dat is slecht nieuws voor conservatieve Amerikanen die niets zien in Trump. Dat is ook een waarschuwing voor de rest van de wereld: met Joe Biden is een nieuw tijdperk aangebroken, maar dat is geen garantie dat het tijdperk-Trump voorbij is.