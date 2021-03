Op dezelfde golflengte in één zaal

Special: Ode aan de bioscoop

Martin Koolhoven is behalve regisseur ook cinefiel. De man achter Brimstone en Oorlogswinter zit bij voorkeur elke week in de bios, al is dat iets minder geworden sinds hij vader is. Maar de afgelopen drie maanden moest ook Koolhoven het doen zonder groot wit doek en comfortabele bioscoopfauteuils.

De voordelen van het kijken van films in een bioscoop zijn ontelbaar, stelt de connaisseur. „Ik heb thuis een beamer en scherm. Maar er is geen huiskamer die dezelfde kwaliteit beeld en geluid kan reproduceren als een bioscoopinstallatie.” Bovendien is filmkijken altijd leuker in een zaal met honderden anderen die exact op dezelfde golflengte zitten. „Een film zien in je onderbroek op de bank is een belevenis van een totaal andere orde dan een film ervaren in een uitzinnige volle bioscoopzaal.”

Totale immersie

Cognitief wetenschapper Victor Lamme van de Universiteit van Amsterdam kan de these van de regisseur dat filmkijken met veel mensen leuker is zelfs wetenschappelijk onderbouwen. Lamme verdiepte zich in de vraag wat er in de hersens gebeurt als een mens films kijkt. „Emoties hangen samen met sociaal gedrag en zijn als zodanig erg besmettelijk”, legt hij uit. „Door iemand te zien of horen lachen, gaan mensen zelf vaak ook lachen, zelfs als ze geen idee hebben wat de grap is. Niets is heerlijker dan een griezelfilm kijken met mijn nichtje; bij de eerste spannende scène springt ze al uit haar stoel. Met twee van dat soort mensen in de zaal vindt iedereen de film enger.”

Daarnaast wekt het zien van beelden op een groter scherm onder alle omstandigheden meer intense emoties op, aldus Lamme. „In de bioscoop vult het beeld je volledige blikveld en is er, als het goed is, niets anders te horen dan het geluid van de film. Dat leidt tot totale immersie, de perceptie van fysiek aanwezig zijn in een niet-fysieke wereld; het op zo’n moment vrijwel onmogelijk om aan andere dingen te denken.” Er zijn experimenten gedaan naar de hersenactiviteiten van bioscoopkijkers tijdens films van een aantal grote makers. „Vooral bij films van Alfred Hitchcock zijn de reacties in de hoofden van alle kijkers vrijwel hetzelfde. Dat betekent dus dat Hitchcock, meer dan andere regisseurs, heel goed in staat bleek iedere kijker exact de reacties op te leggen die hij van die kijker verlangde.”

Sowieso lenen bepaalde genres zich beter voor het witte doek dan andere – denk aan de nieuwe James Bond. „Ik vind van die diepzinnige Woody Allen-praatfilms heerlijk. Maar die kan je net zo goed thuis zien. Dat heeft weinig met een visuele ervaring te maken; het is meer alsof je een boek zit te lezen.” Regisseur Koolhoven is het hier niet mee eens: „Zelfs praatfilms worden intenser op groot doek.”

Sleur doorbreken

Het blije gevoel dat het witte doek genereert, correspondeert ook met de intenties en verwachtingen voorafgaand aan de start van de film. Dat stelt Valentijn Visch, hoofddocent industrieel ontwerp aan de TU Delft, die eerder als cultuurwetenschapper de relatie tussen bewegingen en emoties bij films onderzocht. „Een bioscoopbezoeker heeft een economisch motief om meer uit de film te halen”, legt hij uit. „We leveren een bepaald bedrag en twee uur autonomie in, in ruil voor een verwachte waardevolle ervaring. Zodra we plaatsnemen in de bioscoopstoel zullen we ons best doen om ervoor te zorgen dat die investering iets oplevert. Daarom staan mensen in hun bioscoopstoel méér open om op te gaan in de wereld van de film dan thuis op de bank, als je door het menu van je streamingdienst scrollt.”

In het verlengde daarvan noemden ondervraagden ook de ervaring voor aanvang van de film als een belangrijk pluspunt boven het bankhangen. „Veel mensen associëren een bioscoopbezoek met een moment waarmee de sleur wordt doorbroken. Film in de bioscoop staat synoniem voor genieten: het is een bewuste keuze om je te verplaatsen naar een andere plek en daar met vrienden of geliefden een bijzonder moment te ervaren.”

Peter Verstraten van de Universiteit Leiden is gespecialiseerd in psychoanalyse en cinematografie. Hij kan bovenstaand betoog uit eigen ervaring beamen: „Voor een cinefiel begint de voorpret op het moment dat hij de eerste berichten leest over een film als Parasite, waar iedereen enthousiast over is. Zo’n belofte die in maanden wordt opgebouwd kan alleen maar worden ingelost in een grote zaal met een dito wit doek.”

De nacht voordat de wetenschapper Burning van regisseur Lee Chang-dong ging zien, kon hij letterlijk niet slapen van opwinding. „Dat gebeurt mij niet als ik weet dat ik morgen op de bank een dvd’tje ga kijken. In mijn favoriete bioscoopzalen heb ik ook mijn vaste plek. Zo’n rare gewoonte maakt voor mij een essentieel onderdeel uit van de magische totaalervaring.”

Een deel van de kracht van filmkijken in een bioscoop komt ook voort uit de onvoorwaardelijke overgave waar het publiek mee instemt. „Een bioscoopbezoeker heeft een passieve rol: je hebt geen controle over wat er op het scherm gebeurt. Een kijker in de huiskamer kan bij een tragere scène besluiten door te zappen naar het volgende hoofdstuk. In de bioscoop is de enige optie om je volledig onder te dompelen in de beelden die een regisseur voor jou heeft verzonnen.” Die wetenschap zorgt voor een bepaalde rust en sereniteit bij veel filmkijkers.

De combinatie van duisternis, het stilzitten en de opperste concentratie voelen soms bijna als een droom. „Wim Wenders heeft ooit gezegd dat het een groot compliment is als hij in slaap valt in de bioscoop. Dat doet hij nooit bij slechte producties, maar alleen bij films waar hij tijdens het kijken een ultieme vertrouwensband mee heeft opgebouwd.”

