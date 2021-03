Onderwijsministers: Google voor onderwijs niet veilig genoeg

Producten van Google die worden gebruikt in het Nederlandse onderwijs, brengen te hoge privacyrisico’s met zich mee. Dat blijkt uit een vorig jaar uitgevoerd onderzoek, schrijven demissionair ministers van Onderwijs Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (CU) in een maandag gepubliceerde brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om de software Google Workspace en Google Workspace for Education, die onder meer de applicaties Gmail, Google Classroom en Google Calendar bevatten.

De veiligheidsrisico’s ontstaan door de manier waarop Google omgaat met zogenoemde metadata van leerlingen, studenten en docenten. Dit zijn geen persoonlijke gegevens zoals adressen of leerresultaten, maar wel informatie over wat de gebruikers aanklikken, waar ze op zoeken of hoe lang ze ingelogd blijven. Google mag momenteel zelf bepalen hoe en met welk doel zij deze data verzamelen. Ook mag het bedrijf de voorwaarden daarover aanpassen zonder toestemming aan gebruikers te vragen. Dat zorgt er volgens het kabinet voor dat onderwijsinstellingen „geen of onvoldoende grip houden” op wat er met deze gegevens gebeurt.

Het kabinet heeft advies gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe de producten veilig gebruikt kunnen worden. Ook is contact gelegd met de Europese Commissie over de kwestie en zijn gesprekken met Google gaande. De PO-raad, de koepelorganisatie voor het primair onderwijs, noemt het in een reactie „onwenselijk” dat Google eigenaar is van de metadata en spreekt van een „potentieel risico in de toekomst”.