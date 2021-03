Obama en Bruce Springsteen praten in podcast over hun Amerika

Barack, we zeggen Barack, dat mag, want dat doet Bruce ook, Barack houdt van gesprekken voeren over de toestand in Amerika. Dat doet hij met zijn vrouw Michelle, met zijn dochters en met zijn vrienden. En laat nou toevallig een van die vrienden Bruce Springsteen zijn, een witte vent uit een klein stadje in New Jersey. Barack zelf is een zwarte vent geboren in Hawaï. Wat hebben ze gemeen? Heel veel. Hun geloof in het Amerikaanse ideaal. Hun hoop op een gelijkwaardiger, een rechtvaardiger en een vrijer Amerika, hun liefde voor het land.

Daar praten ze over, in een driedelige podcast, bij The Boss thuis, in great New Jersey. Springsteen is The Boss, Trump is president, het is juli 2020. Het racisme ligt meer aan de oppervlakte van de samenleving dan ooit.

Bruce, vertelt Barack, gezeten tussen de gitaren en ukeleles, is eigenlijk een verlegen jongen. En dat is Barack zelf ook, je zou het niet zeggen, maar het is wel zo. Ze zijn allebei buitenstaanders. Bruce koos de muziek als kanaal om zich uit te drukken, en Barack koos de politiek. Dat provinciale gat, waar Bruce werd geboren, was kleingeestig, intolerant en racistisch. Er liepen jongeren met pistolen door Mainstreet, er werden auto’s in brand gestoken, zwarten door witten en witten door zwarten in elkaar geslagen, en toch, toch was het Bruces Hometown. Hij schreef er het gelijknamige nummer over, dat hij zingt voor Barack. Die heeft zelf één keer voor de hele natie gezongen, tijdens de uitvaartdienst van de zwarte dominee en politicus Clementa Pinckney in Charleston.

Op die uitvaart zegt Barack tot de vijfduizend rouwenden: „Laten we de confederatievlag strijken (de vlag van de zuidelijke staten in de Burgeroorlog), dat is de manier om Gods genade te bereiken.” Dan is het tien seconden stil en begint hij ‘Amazing Grace’ te zingen. Een golf gaat door de menigte. Precies zo’n golf als er door de menigte gaat als Bruce Springsteen begint te zingen. De muziek verbindt. De muziek is de brug waarop we naar elkaar toe lopen.

„Hoe is het mogelijk”, vraagt Bruce, „dat wij mensen naar de maan kunnen sturen, dat er verschrikkelijk veel geld wordt verdiend op Wall Street, en dat er tegelijkertijd zo veel racisme en armoede is?” Het alomvattende antwoord op deze vraag wordt niet gegeven, maar Bruce en Barack komen een heel eind.

Renegades: Born in the USA, 8 afleveringen van 40 minuten, Higher Ground/ Spotify