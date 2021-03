Ministerie doet aangifte tegen Jeep-fabrikant vanwege sjoemeldiesels

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft eind februari aangifte gedaan tegen Fiat Chrysler Automobiles (FCA), omdat de automaker geknoeid zou hebben met de software in de dieselmotor van hun model Jeep Grand Cherokee. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur, D66) op Kamervragen van D66, die na berichtgeving van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur boven tafel kwamen.

De Jeep-dieselmotor die het Italiaans-Amerikaanse FCA produceert zou veel meer stikstof uitstoten dan wettelijk is toegestaan, zo bleek in januari uit onderzoek dat de Dienst voor het Wegverkeer (RDW) liet uitvoeren door onderzoeksinstituut TNO. Ook de motoren van fabrikant Suzuki zouden volgens het rapport van de RDW sjoemelen met de uitstoot, onder meer in de Vitara-modellen. Naar aanleiding van het onderzoek werden honderden Jeeps en Suzuki’s teruggeroepen voor een verplichte software update.

Dat de stikstofwaarden bij sommige automotoren tijdens emissietests lager uitvallen dan bij het gebruik in de praktijk, komt door een trucje dat sommige fabrikanten uithalen. Systemen die uitlaatgassen naar de motor terugleiden en zo stikstofuitstoot beperken worden uitgeschakeld, onder het mom dat de motoren daardoor worden beschermd. De roetdeeltjes in de gerecyclede lucht zouden tot verstoppingen kunnen leiden. Het Europese Hof van Justitie oordeelde afgelopen december dat deze zogeheten sjoemeldiesels illegaal zijn. Deze uitspraak geldt voor alle autofabrikanten.

In 2015 bleek dat onder meer de Duitse autogigant Volkswagen gesjoemeld zou hebben met de uitstoot van dieselauto’s. Het leverde het bedrijf vele schadeclaims en boetes op, die alles bij elkaar waarschijnlijk op kunnen lopen tot 6,5 miljard euro. Enkele bestuurders van de autofabrikant werden veroordeeld, tegen anderen lopen nog rechtszaken.