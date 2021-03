Medewerker Artsen zonder Grenzen gedood in vluchtelingenkamp Syrië

Een medewerker van Artsen zonder Grenzen is eind vorige maand gedood in zijn of haar tent in een vluchtelingenkamp in het Syrische Al-Hol. Dat heeft de hulporganisatie dinsdag laten weten. Naar de omstandigheden waarin de moord heeft plaatsgevonden wordt onderzoek gedaan. Over de identiteit en nationaliteit van het slachtoffer geeft Artsen zonder Grenzen geen informatie vrij.

In een bericht wijst de hulporganisatie op de alsmaar verslechterde omstandigheden in het vluchtelingenkamp in Al-Hol. Sinds januari zijn er dertig moorden gepleegd in het kamp, waar ook veel kinderen worden opgevangen. Volgens Artsen zonder Grenzen kan er geen veilige situatie meer worden gecreëerd voor de ruim zestigduizend bewoners en medewerkers. Een deel van de hulp zal daarom worden stopgezet, waaronder het verlenen van medische zorg in tenten van bewoners.

Drie dagen na de moord op de medewerker is bij een brand in het kamp ook een vierjarige dochter van een andere AZG-medewerker overleden. Dertig andere kampbewoners raakten gewond, onder wie drie AZG-medewerkers. De brand ontstond in een tent waar een bruiloft werd gehouden. Een van de aanwezige kinderen stootte een kachel om, waarna het vuur zich verspreidde.

Lees ook: ‘Vrijlating van duizenden Syriërs uit Al-Hol op komst’