Massive ’ – tot zijn eigen stomme verbazing

Van 15.000 à 25.000 stappen per dag naar… nul. Van tv-opnames, tournees, afbeulsessies in de sportschool, afspraken met twaalf verschillende agenten en audities voor pop-acts, musicals en commercials naar… niks. Geen werk, geen inkomsten. Geen beweging.

Austyn Farrell (1992) is wat in het Engels een ‘commercial dancer’ genoemd wordt: multi-inzetbaar, knap, sterk, met een glimlach die de camera van ver weet te vangen. Op de middelbare school in Leicestershire was hij een fanatieke voetballer, raakte geblesseerd en verlegde daarna de koers; niet om balletdanser te worden, maar om „op tv te komen en de wereld rond te reizen”.

Wist hij veel. Zijn ouders (moeder wit, vader zwart, beiden fitness-instructeur) stonden pal achter hem, ook toen hij als tiener uit de kast kwam.

Als freelancer in Londen bouwde hij een behoorlijk succesvol bestaan op – al was het achteraf bezien ook monomaan. Hij werkte altijd.

„Als danser moet je een clean, perfect beeld van jezelf presenteren”, vertelt hij aan de telefoon. „Dus dat doe je. Op sociale media vergelijk je jezelf constant met anderen: o, hij heeft een nog mooiere sixpack, nog wittere tanden… Je persoonlijkheid doet er niet toe.”

Met de lockdown stortte dat kaartenhuis in elkaar. Overdag zat Farrell alleen thuis – zijn huisgenoot is kapper voor fotomodellen en kon gewoon blijven doorwerken. Er knapte iets. Die dichte theaters. Al zijn buren, zijn vrienden en familie opgesloten.

Hij had nog een paar pruiken liggen, leren leggings en schoenen met hoge hakken, en begon korte geplaybackte scènes uit favoriete films en tv-programma’s te posten.White Chicks. Titanic. De heks uit The Wizard of Oz. De Kardashians.

Mensen vonden het grappig – het was precies wat ze nodig hadden. Hij gaf het gekmakend saaie thuisleven wat glans – wie praat er niet af en toe tegen de spiegel?

De aandacht groeide explosief toen hij met zijn acts de straat op ging – zijn eigen straat, waar nu nauwelijks verkeer is en hij dus minutenlang uit zijn dak kon gaan als Whitney, Mariah, Cher en Beyoncé. Zijn buren kwamen ervoor naar buiten.

Dolly Parton zag en zegende zijn ‘9 to 5’-filmpje, en zijn versie van ‘Proud Mary’ van Tina Turner haalde zelfs de BBC. Op Instagram en vooral TikTok is Farrell nu „massive” – tot zijn eigen stomme verbazing. Terwijl het allemaal verre van perfect is: zijn lijf is zachter en zwaarder geworden, zijn kostuums en attributen houdt hij bewust goedkoop, hij lacht en schiet soms uit zijn rol. Kennelijk werkt het – een van zijn agenten onderhandelt inmiddels met allerlei sponsors, er zijn tv-mensen die met hem willen praten.

Nu is het zaak om niet weer te véél te willen. Twee weken geleden kreeg hij opeens pijn aan zijn linkerbeen. Overbelast. De fysiotherapeut was streng: even geen hoge hakken meer, maar met gekoeld been op de bank. „Ik ben bang dat ik een beetje te veel van mezelf heb gevraagd”, zegt Farrell.

Maar totale rust, dat houdt hij niet vol. De filmpjes blijven komen: een douche-scène onder extatisch applaus („Ik tijdens mijn derde wereldtournee”), een scène uit Clueless waarin hij alle vier de rollen speelt. Sinds hij weet dat hij mensen gelukkiger maakt, is hij niet meer te stuiten.

Austyn Farrel is te vinden als @austyn_farrell, op Instagram en TikTok

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 maart 2021