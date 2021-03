Mannen die al 20 jaar hun kunstje herhalen

Het jaar 2002, toen Mark Rutte in Den Haag debuteerde als staatssecretaris van Sociale Zaken, was ook het jaar dat Pim Fortuyn werd vermoord. Het jaar 1998, toen Geert Wilders Tweede Kamerlid werd, was ook het jaar dat het Huis van Afgevaardigden de afzetting van Bill Clinton steunde. Ik zocht dit even op omdat me tijdens het RTL-debat, zondag, opviel dat de Haagse nummers één en twee wel erg op hun routine beginnen te leunen.

De één altijd rechtlijnig, de ander eeuwig flexibel. Wilders bleek zelfs in februari met Zwarte Piet in zijn hoofd te lopen. Rutte was zozeer op zoek naar het midden dat hij even vergat dat zijn partij een zwaardere belasting van hoogste inkomens verwerpt. En ze weten hoe ze de ander moeten helpen in campagnetijd. Beloon elkaar met oplopend conflict, het liefst iets over identiteit of migratie. Ophef, verbale handigheid, tweestrijd. De aanzetten waren er zondag al.

Alleen: het formatje begint sleets en functieloos te worden. Wilders maakt geen kans op meeregeren, Ruttes manoeuvres naar het midden draaien om machtsbehoud. Zondag viel vooral het stijlverschil met Sigrid Kaag (D66) en Lilian Marijnissen (SP) op. Frisse aanvalslust of plichtmatige herhaling.

Toch weten we dat je met geconstrueerde strijd ver kunt komen. In de campagne van 2017 ging het weken over boze burgers, grenzen dicht en het Wilhelmus in de klas. Het leidde vrijwel nergens toe. Zelden was er aandacht voor klimaatbeleid, hoewel kenners toen al op de onvermijdelijkheid van vergaande stappen wezen. Maar voor dat nieuws moesten we wachten tot de formatie.

Nu speelt iets vergelijkbaars met buitenlandbeleid en de EU. Effectieve coronabestrijding kan nooit zonder internationale samenwerking. Grenzen dicht werkt niet tegen een virus. En binnen de EU volgt onvermijdelijk weer debat over financiële solidariteit. „De coronacrisis moet nog beginnen”, hoorde ik van een vooraanstaande bestuurder. En je kúnt dit in de campagne onbesproken laten. Maar het zal de werkelijkheid niet veranderen.

Dus is het in campagnes vooral zaak op de kleine lettertjes te letten. Zo krijgt de CDA-kritiek op Rutte weinig aandacht maar het valt op dat Wopke Hoekstra al tweemaal naar hem uithaalde. Vrijdag bij het NOS-radiodebat over de VVD-belofte dat bezuinigen onnodig is („een fabeltje”). Zondag bij RTL omdat Rutte „de laatste jaren vocht voor de slechtste onderwerpen”, zoals het leenstelsel en flexcontracten.

Aangezien een nieuw kabinet-Rutte zonder het CDA vrijwel onmogelijk is, weet je ook dat dit relevanter is voor het land dan het zoveelste conflict tussen twee mannen die dit kunstje al twintig jaar opvoeren.

