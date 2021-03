‘Loverboys’ slaan vaak snel toe en doen niet altijd aan inpalming

Het gangbare idee van een ‘loverboy’, die de tijd neemt om zijn slachtoffers verliefd op hem te laten worden om daar vervolgens misbruik van te maken, is achterhaald. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) dat in opdracht van de politie is uitgevoerd en deze dinsdag gepubliceerd is. Bij de helft van de onderzochte slachtoffers duurde de zogenoemde ‘ronselperiode’ minder dan een week, bij driekwart was dat minder dan een maand. Het CKM onderzocht 25 Nederlandse opsporingsdossiers van daders.

Ruim de helft van de slachtoffers wordt niet eerst ingepalmd, maar vrijwel direct gedwongen tot seks door middel van geweld of chantage. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld met naaktbeelden van het slachtoffer. Het internet speelt hier een grote rol bij; in 80 procent van de gevallen vindt het eerste contact online plaats. Ook het zoeken van klanten gaat voornamelijk via digitale advertenties. Omdat de periode tussen de eerste ontmoeting en het eerste moment van seksuele uitbuiting vaak kort blijkt te zijn, benadrukt het CKM het belang van preventie bij zowel daders als slachtoffers.

Het CKM heeft „sterk het idee” dat de daders „steeds vaker” op deze snelle manier te werk gaan. Onder meer door het gebruik van internet en sociale media is het makkelijker dan voorheen om slachtoffers te chanteren met naaktbeelden, legt een woordvoerder van het CKM uit. In welke mate de werkwijze van loverboys is veranderd ten opzichte van een tijd geleden, is echter lastig te zeggen; dit is niet eerder op deze wijze in kaart gebracht. „Er is nog heel weinig bekend over daders en hun werkwijze. Vandaar dit onderzoek.”

De daders zijn voornamelijk „kwetsbare” mannen met een „laag inkomen en negatieve jeugdervaringen”, aldus het CKM. Hun gemiddelde leeftijd is 26 jaar, 40 procent van hen is jonger dan 23 jaar. De slachtoffers zijn meestal tussen de 12 en 23 jaar oud en zijn vaak kwetsbaar; zij wonen bijvoorbeeld in een jeugdinstelling. Onder dwang van een loverboy worden zij voornamelijk bij mensen thuis geprostitueerd. Ook raamprostitutie komt voor, evenals seksuele uitbuiting in hotels, vakantieparken, auto’s en bordelen. Minderjarige slachtoffers hebben gemiddeld in totaal twintig klanten gedurende de periode van uitbuiting, bij volwassenen kan dit oplopen „tot in de honderden”.