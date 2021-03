Mijn moeder, zelf bijna 92, gaat vrijwel dagelijks even buurten bij haar vriendin van 101. Gisteren kwam zij ontdaan terug van haar bezoek. De vriendin, die haar lange haar altijd keurig opgestoken heeft, had het nu in een slordige knot. „Nu zie je toch wel dat ze oud is”, aldus mijn moeder. „Ze lijkt wel 110!”

