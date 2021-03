Kaag stelt handelsmissie Qatar uit om 6.750 doden bij bouw WK-stadions

Demissionair minister Sigrid Kaag (D66) van Buitenlandse Handel heeft een digitale handelsmissie naar Qatar uitgesteld, bevestigt haar woordvoerder. Aanleiding zijn de onthullingen van de Britse krant The Guardian over de slechte behandeling van arbeidsmigranten in de Golfstaat, in aanloop naar het WK voetbal. Bij de bouw van de stadions vielen volgens de krant sinds 2010 al zeker 6.750 doden waren gevallen - en waarschijnlijk meer.

Op basis van die informatie heeft Kaag de missie nu uitgesteld. Ze wil via de Nederlandse ambassade een gesprek met Qatar op gang brengen over de omstandigheden waarin de arbeidsmigranten werken. Zo zouden ze lange dagen in de hitte moeten doorwerken en slapen in kleine hutjes. Ook kregen ze vaak te laat of niet betaald. Daarnaast is het gebruikelijk dat werkgevers paspoorten invorderen, stelde mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

Qatar is inmiddels ingelicht over het uitstel, maar heeft daar nog niet op gereageerd. Dat duurt meestal ook wel een paar dagen, aldus de woordvoerder. De handelsmissie is gericht op de water-, energie en voedselsector en zou van 22 maart tot 1 april duren. De geplande digitale gesprekken met Oman en de Verenigde Arabische Emiraten gaan wel door. In 2018 zegde Kaag een handelsmissie met Saoedi-Arabië af, toen duidelijk werd dat de Saoedische journalist Jamal Khashoggi was vermoord.

Een meerderheid van de Tweede Kamer riep onlangs al op om geen afvaardiging van de regering naar het voetbaltoernooi in 2022 te laten gaan.

