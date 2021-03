Jihadist in maatpak zoekt erkenning

Baard, hoofdband, kalasjnikov. Dat was jarenlang de vaste outfit van Abu Mohammad al-Jolani , een doorgewinterde jihadist en bevelhebber van de Syrische rebellengroep Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die een groot deel van de opstandige provincie Idlib beheerst.

Totdat begin vorige maand een heel andere Jolani opdook. De baard had hij nog, maar de gevreesde strijder poseerde dit keer in strak maatpak en lichtblauw overhemd. Naast hem stond de Amerikaanse journalist Martin Smith, die de foto van hun ontmoeting op Twitter zette.

Een storm aan verontwaardigde en melige reacties volgde. „Houd op met het promoten van hoofdenafhakkers!”, twitterde de een onder de tweet van Smith. „Leuke ontmoeting, wie betaalde de drank?”, grapte een ander.

Achter Jolani’s make-over schuilt een serieuze ontwikkeling. Na jaren aan het hoofd te hebben gestaan van de Syrische tak van Al-Qaida, keerde Jolani zich in 2016 af van zijn meesters en richtte hij HTS op. Die groepering staat eveneens op de terreurlijsten, maar probeert nu een gematigdere koers te varen. Zo bestreed HTS jihadistische rivalen, versterkte het de banden met Turkije en zoekt het nu zelfs toenadering tot het Westen – vandaar de ontmoeting met de Amerikaanse journalist.

Een van de laatste bolwerken

„HTS ziet in dat het moet normaliseren om te kunnen overleven”, stelt Patrick Haenni, die onlangs een spraakmakend rapport over de groepering uitbracht. De Zwitserse politiek socioloog deed daarvoor zeldzaam onderzoek in Idlib, de Syrische provincie waar HTS aan de macht is. Het is een van de laatste bolwerken van de rebellen, waar ook enkele miljoenen ontheemde burgers wonen.

Hoewel Idlib vaak wordt afgeschilderd als jihadistenbolwerk, zag Haenni een andere werkelijkheid. De bevolking is weliswaar conservatief, maar vrouwen worden niet verplicht hun gezichten te bedekken, roken is toegestaan en de meeste moskeeën worden geleid door lokale imams en niet door extremisten van buitenaf. Ondertussen worden extremistische leuzen van de muren geschrobd en opende een zakenman zelfs een lokaal ‘Disneyland’.

Abu Mohammad al-Jolani voor de make-over. Foto Al-Manara Al-Baydaa / AFP

„Het is tegen ons geloof om onze ideeën op te leggen”, verklaarde een religieuze leider binnen HTS tegenover Haenni. „Dat was het probleem van IS. Wanneer je [ideeën oplegt], draait het uit op een mislukking.”

Die opvatting weerhoudt HTS er overigens niet van om politieke tegenstanders hard te vervolgen, benadrukt Haenni. Van een democratische transitie is geen sprake, eerder van pragmatisme. „HTS wil Idlib kunnen besturen”, aldus de onderzoeker. „Daar zijn allianties met lokale elites en technocraten voor nodig.”

Daarbij wordt Jolani’s pragmatisme versterkt door de rol van Turkije, dat sinds 2017 enkele observatieposten in Idlib oprichtte en veel invloed heeft in het gebied. Hoewel Ankara vaak ervan wordt beticht jihadisten de hand boven het hoofd te houden – zo ook in de veel bekritiseerde ‘geheime’ Turkije-analyse van de Nederlandse NCTV –, zijn het volgens Haenni juist de minder radicale elementen binnen HTS die zich aan de Turkse connectie weten op te trekken.

Dat werd duidelijk toen het Turkse leger vorig jaar Idlib binnentrok om een offensief van het Assad-regime te stuiten. Jolani besefte dat zijn overleven van de Turken afhangt en lag ze geen strobreed in de weg. Toen dit tot verzet leidde door Hurras al-Din, een radicale afsplitsing van HTS, greep Jolani de kans om zijn extremistische critici uit de weg te ruimen.

‘Kans niet onbenut laten’

„HTS is inmiddels effectiever in het bestrijden van jihadisten dan Amerikaanse drones”, zegt Haenni. Waar westers contraterrorisme zich vaak beperkt tot individuen, slaagde HTS er volgens hem in om de organisatie van Hurras al-Din van onderaf op te doeken. „Dat werkt veel beter, want een leider kun je zo weer vervangen, maar de structuren daarachter niet.”

Jolani zet zijn schoonmaakoperatie door, tot vreugde van Ankara. De Turken hopen dat Idlib zich kan ontdoen van zijn imago als terreurnest, zodat het Westen eerder zal overwegen om Turkije militair bij de staan in de regio. Mocht dat gebeuren, dan kan dit grote gevolgen hebben voor de ontknoping van het Syrische conflict. Met westerse luchtsteun kunnen de Turken namelijk een overwicht op Assads Russische bondgenoot behalen en het regime mogelijk tot politieke concessies dwingen.

Ook de Crisis Group ziet heil in zo’n scenario. Vorige maand deed de denktank een voorzichtige oproep aan de regering van de Amerikaanse president Joe Biden om het momentum in Idlib aan te grijpen en te overwegen HTS van de terreurlijst te halen.

„HTS heeft bewezen dat het zijn gedrag mogelijk wil veranderen”, zegt Dareen Khalifa, Syrië-analist van de Crisis Group, telefonisch. „Nu is het aan de Verenigde Staten om een pro-actiever beleid te voeren om die wil te testen. Daarmee kan Washington ook de beschadigde banden met NAVO-partner Turkije herstellen.”

Die weg is niet zonder risico’s. Jolani mag dan wel een maatpak hebben aangetrokken: niets garandeert de oprechtheid van zijn koerswijziging. Bovendien zullen westerse regeringen moeite hebben om een toenadering tot HTS te verkopen aan hun kiezers.

De vraag is alleen welke alternatieven er zijn. Turkije wil HTS niet militair opdoeken, want zo’n operatie is riskant en kan chaos veroorzaken die het Assad-regime zal uitbuiten om een nieuw offensief te beginnen. En ook als er niets gebeurt, bestaat de kans dat Assad en zijn Russische bondgenoten Idlib opnieuw zullen aanvallen. Beide scenario’s zullen onvermijdelijk leiden tot talloze burgerslachtoffers en een nieuwe vluchtelingenstroom.

Zoals vaker in Syrië is een ideale oplossing niet voor handen, zo weet ook Haenni. „Maar als een beweging als HTS zich openstelt voor verandering, is het verstandig om die kans niet onbenut te laten.”

