Israël loopt voorop - met vaccineren en met vaccindiplomatie

In een populaire winkelstraat in Jeruzalem staat een politiewagen pal naast een vol terras geparkeerd. Officieel mogen de terrassen pas volgende week open, maar daar hebben veel cafés en restaurants iets op gevonden: de fake-away. Klanten halen hun maaltijd en drankje af bij een balie, en nuttigen die dan uit plastic bakjes en papieren bekertjes aan ,,toevallig” naast het café geplaatste tafeltjes. De uitstappende agenten halen ook even iets te eten.

Israël loopt wereldwijd voorop met vaccinaties tegen Covid-19. Ruim de helft van de Israëliërs heeft minstens één vaccinatie achter de rug, van de risicogroepen is het overgrote deel al volledig ingeënt. Al is nog lang niet iedereen beschermd, Israëliërs kunnen niet wachten om het precovidiaanse leven weer op te pakken. Dat blijkt uit de drukte in deze winkelstraat, uit de rijen bij de koffietentjes en de talloze mensen die tijdens het Poerimfeest afgelopen weekend dansend en drinkend de straten vulden. Waarschuwingen van gezondheidsexperts dat deze overhaaste opening wel eens tot een vierde lockdown over een paar weken kan leiden als het aantal gevallen weer hard oploopt, worden massaal genegeerd.

Sportwedstrijden

De autoriteiten delen intussen cadeautjes uit. Gratis drank of pizza om de laatste onwillenden over te halen zich te laten inenten, toegang tot sportwedstrijden en concerten exclusief voor degenen die geïmmuniseerd zijn - en overtollige vaccins aan politieke vrienden elders op de wereld. Zo’n twintig bevriende landen, van Guatemala tot Oeganda, zouden volgens Israëlische media elk enkele duizenden vaccins krijgen. Zelfs Mauritanië, waarmee Israël geen diplomatieke banden heeft, zou op de lijst van landen staan. Volgens Netanyahu gaat het om een „symbolische hoeveelheid vaccins”.

Nadat Netanyahu’s coalitiegenoten de premier verweten zonder ruggenspraak met coalitiegenoten of parlement vaccins uit te delen voor eigen politiek gewin, werd de operatie tijdelijk stilgezet. Procureur-generaal Mandelblit liet dinsdag in een juridische opinie weten dat de premier eerst had moeten overleggen met de ministers. Eind deze maand houdt Israël verkiezingen; Netanyahu hoopt daarin te kunnen profiteren van de gunstige vaccinatiecijfers.

Dat de overvloed aan vaccins voor Israël een diplomatiek middel zijn geworden, is duidelijk. Donderdag komen de leiders van Denemarken en Oostenrijk naar Israël om te spreken over samenwerking bij de productie van vaccins. Vorige maand zou Israël volgens onder meer de New York Times bovendien hebben toegezegd Russische vaccins te betalen voor Syrië, waarmee Israël formeel in oorlog is. Die toezegging zou onderdeel zijn van een door Rusland bemiddelde overeenkomst om een Israëlische vrouw los te krijgen die was overgestoken naar het buurland.

Zondag maakte Israël bekend ruim 120 duizend Palestijnse arbeiders in Israël en in de Israëlische nederzettingen te gaan vaccineren. Mensenrechtenorganisaties roepen Israël op meer te doen om de rest van de Palestijnse bevolking in te laten enten; Israël zou hier als bezettende macht voor verantwoordelijk zijn. Israël wijst die verantwoordelijkheid van de hand met verwijzing naar de Oslo-akkoorden waarmee het Palestijnse zelfbestuur in de jaren negentig verantwoordelijk werd voor medische zorg. Medische experts benadrukken echter dat inenten van Palestijnen ook de Israëlische volksgezondheid ten goede komt.

