Is er iets om je voor te schamen, dan?

Als ik het woord schaamlippen op Google intoets, verwijzen de eerste drie links naar het hoe en wat van een schaamlipcorrectie. Geen wonder dat mijn liefdeslippen zo heten. Ook stuit ik op een voorstel uit 2017 van de seksuologe Goedele Liekens om dit woord voorgoed uit Van Dale te schrappen. Graag. Want, stelt zij terecht, jonge meiden die een nieuw woord als schaamlippen voorgeschoteld krijgen, nemen dit woord misschien wel te letterlijk: lippen waar je je voor hebt te schamen.

De taal en cultuur (inclusief opvattingen en identiteit) van een volk zijn sterk vervlochten. Het schijnt dat alleen Duitsers en Nederlanders zich te schamen hebben voor deze lippen. Maar is dit een terechte conclusie? Het woord schaamdelen is aan het Latijn ontleend (‘pudenda’) en werd gebruikt voor geslachtsdelen van beide seksen. Er is een verschil tussen het je onschuldig schamen voor je intiemste delen en het je daarvoor moeten schamen. Maar feit blijft dat je je van letterlijkheid iets aan kunt trekken en dus ook van ‘schaam’ in schaamlippen, te meer daar er geen schaamte is mee verhuisd naar de aanduiding voor het mannelijk geslachtsdeel.

In hun Etymologisch woordenboek schrijven P.A.F. van Veen en Nicoline van der Sijs dat het woord ‘schaamlippen’ uit de achttiende eeuw komt en ook dat er toen ook nog wel van ‘venushaar’ werd gesproken. Ik weet niet of er ook, ooit, van ‘venuslippen’ werd gesproken, maar ik vind het een mooi en passend alternatief. Van der Sijs staat het me toe haar wat vragen te stellen en zij spreekt haar twijfels uit om al te absolute conclusies te trekken uit de etymologie van een woord.

Van der Sijs verwijst naar het online historisch woordenboek. Daar tref ik het mooie ‘heimelijkheid’ als een van de synoniemen voor schaamdeel. Aan het woord heimelijkheid zelf wordt onder andere de omschrijving als „zijn, zonder ooggetuigen” toebedeeld. Ik denk dat niemand van ons helemaal gezien kan worden en dat daar dan ook onze eenzaamheid in schuilt. Onze existentiële eenzaamheid als metafoor voor onze andere, onzichtbare heimelijkheid?

Onze intiemste lichaamsdelen zie ik liever aangeduid met het ouderwetse heimelijkheid dan met het ouderwetse schaamdelen. En voor schaamlippen kan ik ook nog wel wat betere alternatieven verzinnen: venuslippen, liefdeslippen of, zoals Goedele Liekens oppert: trotslippen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 maart 2021