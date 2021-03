ING krijgt boete van drie miljoen van Franse toezichthouder

Het dochteronderdeel van ING in Frankrijk heeft van de Franse toezichthouder voor banken een boete van 3 miljoen euro opgelegd gekregen. Dat blijkt uit documenten van de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) die dinsdag zijn gepubliceerd. De Franse bankenmonitor stelt vast dat ING Frankrijk onder meer geen goed systeem had om de gevaren rond witwassen of terrorismefinanciering bij te houden, terwijl dit in het land wel wettelijk verplicht is.

Ook zou informatie over verzenders of ontvangers van overboekingen die de maximaal toegestane waarde overschreden onduidelijk of incompleet zijn geweest. Bij enkele klanten werd bovendien niet vermeld dat het om „prominente personen” in de politiek ging, die door hun functie een hoger risico lopen op omkoping of corruptie. De gebreken kwamen aan het licht door onderzoek van de ACPR tussen 5 september 2018 en 8 februari 2019. Op 4 september 2018 werd bekend dat ING een schikking van 775 miljoen euro had getroffen met het Nederlandse OM vanwege de gebrekkige bestrijding van witwassen in Nederland.

ING Frankrijk laat in een reactie weten „nota te hebben genomen” van de beslissing van de ACPR. „De feiten waarvoor ING in Frankrijk is bestraft, dateren van meer dan twee jaar geleden”, zo staat in het bericht. De bank zegt verder dat inmiddels „alle corrigerende maatregelen” zijn getroffen om de klantcontrole te verbeteren en een „versterkingsplan” opgesteld te hebben.

Lees ook: Topman ING: ‘De witwasboete is voor ING een onverwerkt trauma’