Honderden schoolmeisjes Nigeria weer vrijgelaten na ontvoering

Zeker 279 Nigeriaanse meisjes die vrijdagochtend uit een school in de staat Zamfara werden ontvoerd, zijn weer vrijgelaten. Dat meldt de gouverneur van de staat dinsdag op twitter. Over de toestand van de meisjes wordt niets gezegd, ook is onbekend of er losgeld is betaald in ruil voor hun vrijheid. De meisjes werden vrijdag onder dwang meegenomen door een onbekende groep schutters.

Verder is onduidelijk of alle ontvoerde kinderen zijn bevrijd. Vlak na de ontvoering stelden ouders en een docent van de school dat meer dan driehonderd meisjes waren meegenomen. De Nigeriaanse overheid schatte dit aantal eerder deze week op 317. Nu stelt de gouverneur echter dat alle meisje veilig thuis zijn. Ook de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari stelt „overweldigend blij” te zijn dat de zaak tot een „goed einde” is gekomen.

Schoolkinderen worden in Nigeria vaker door bendes ontvoerd en vrijgelaten in ruil voor losgeld. Twee weken geleden werden nog 42 mensen, onder wie 27 studenten, ontvoerd in de staat Niger. In december werden in noorden van Nigeria zeker driehonderd jongens meegenomen door een gewapende groep. Een groot deel van hen werd een krappe week later weer vrijgelaten.