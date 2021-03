Hof: staat niet aansprakelijk voor schade pluimveehouders in fipronil-affaire

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is niet aansprakelijk voor de financiële schade die pluimveehouders in 2017 hebben geleden als gevolg van de fipronil-affaire. Dat oordeelt het gerechtshof van Den Haag dinsdag in een zaak die was aangespannen door brancheorganisatie LTO en meer dan honderd pluimveehouders. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechter, die in eerste aanleg oordeelde dat de bedrijven de schade niet konden verhalen op de toezichthouder. De NVWA kan volgens de rechter wel toezicht houden, particuliere bedrijven blijven zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun voedselproductie. Tegen die uitspraak gingen de pluimveehouders in beroep.

De fipronil-affaire draait om een zaak die in de zomer van 2017 aan het licht kwam, toen bleek dat miljoenen Nederlandse eieren het bestrijdingsmiddel fipronil bevatten. Het middel is in Nederland verboden, maar werd door ontsmettingsbedrijf Chickfried ingezet om kippen van bloedluis te ontdoen. Daarbij kwam het ook in de eieren terecht. De NVWA kreeg eind 2016 de eerste signalen dat de fipronil in Nederlandse stallen circuleerde, nadat het middel ook in Belgische eieren was aangetroffen. De toezichthouder greep in de zomer van 2017 in: honderden pluimveebedrijven moesten tienduizenden kippen ruimen en miljoenen eieren vernietigen. Ook moesten veel stallen sluiten.

124 pluimveehouders spanden samen met brancheorganisatie LTO een rechtszaak aan om de NVWA te laten opdraaien voor de financiële schade. De onderzoekscommissie-Sorgdrager concludeerde in 2018 dat zowel de overheid als de pluimveehouders zelf fouten hebben gemaakt. De NVWA reageerde niet alert op de meldingen; en de pluimveesector schoot tekort in de controle van de eigen eieren. De rechter stelde ook dat de ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid bij voedselproductie. Bij vermoeden dat er iets mis is, kunnen zij dat zelf melden bij de toezichthouder, stelde de rechter. Het hof gaat daar dinsdag in mee en stelt dat de NVWA „er niet is om de economische belangen van pluimveehouders te dienen”.

