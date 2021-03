Hier ging de kiezer van Geert naar Thierry en weer terug naar Geert

Het systeem opschudden, daar heb je een stabiele kracht voor nodig. Daarom vertrouwt Richard Kroon, IT’er uit Dordrecht, zijn stem straks toe aan Geert Wilders en niet aan Thierry Baudet. Hij heeft in 2019 bij de Provinciale Statenverkiezingen nog gestemd op Forum voor Democratie, maar dat rolde sindsdien van ruzie naar ruzie. „Als ik op ze stem en de hele boel stort in, dan is het een verloren stem. Dan maak ik liever weer een stabielere keuze.”

De PVV is bezig aan een comeback. Na drie kwakkeljaren en een reeks verloren verkiezingen stevent de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen opnieuw af op twintig zetels, dezelfde score als vier jaar geleden, en misschien wel ietsje meer. Als die missie slaagt, heeft partijleider Wilders dat te danken aan kiezers als Richard Kroon (39), die uitgekeken zijn op „al dat geouwehoer” bij FVD.

Vader Kroon twijfelt en overweegt toch nóg eens op FVD te stemmen, om de partij in de Kamer te houden. Richard peinst er niet over. Zijn vader heeft nota bene zelf corona gehad en hij was er goed ziek van. „Dus als Baudet zegt dat corona niet bestaat, dat het niet erg is… met dat soort uitspraken begint het bijna op Donald Trump-achtige praktijken te lijken.”

Een grote speeltuin

Geert is de nieuwe Thierry is de nieuwe Geert in het Zeehavenkwartier, een witte volksbuurt in Dordrecht. Schepen zie je hier niet, die zijn weggestopt achter de A16. In de zomer zitten de bewoners buiten in hun betegelde voortuinen totdat de zon wegzakt achter de geluidswal. Er is een hoge concentratie tuinkabouters, er staan partytenten voor de deuren en er is een grote speeltuin met een kantine waar vier jaar geleden 70 procent van de kiezers in het stemhokje de PVV aankruiste op het stembiljet. Bij de Europese Parlementsverkiezingen in mei 2019 was daar nog maar een kwart van over: toen stemde meer dan de helft FVD.

De concurrentie op de nationalistische rechterflank leek twee jaar geleden het einde van het tijdperk-Wilders in te luiden. De PVV ging hard onderuit bij de Provinciale Statenverkiezingen en verdween zelfs uit het Europese Parlement. Pas dankzij een extra zetel die Nederland er na de Brexit bij kreeg keerde de PVV in 2020 alsnog terug in Brussel. Bij de ‘patatbalie’ in het Tweede Kamergebouw, waar journalisten politici bij debatten opwachten om vragen te stellen, moest Wilders tot treurens toe herhalen dat hij écht niet ging opstappen als partijleider.

Daar hoor je in Den Haag nu niemand meer over. Een eenduidige verklaring voor Wilders’ comeback heeft zijn eigen partij niet. Twee anonieme PVV’ers die al jaren betrokken zijn bij de partij prijzen Wilders’ optreden tijdens de coronadebatten, „als een soort staatsman”. Een andere PVV’er, actief aan het Binnenhof, geeft hem minder krediet: „Hoe goed wij het doen, hangt er vooral vanaf hoe goed of slecht de andere partijen het doen.”

Duidelijk is in ieder geval de rol van één andere partij: Forum voor Democratie. FVD won toen de PVV verloor – en nu is het andersom. Dat is de strijd om de „middelvingerstem”, verklaart politiek historicus Koen Vossen, verbonden aan de Radboud Universiteit. „Die kiezers willen iemand die veel aandacht krijgt, iemand van wie ze het idee hebben dat die de politiek nú wel wakker kan schudden. Dat was in 2019 Baudet, en nu is het weer Wilders.”

Een partij met een groot kiezerspotentieel en een kleine harde kern kan in één klap flink winnen en even hard verliezen. Dat verklaart het gejojo van de PVV in verkiezingsuitslagen. Als Wilders de aandacht op zich vestigt, trekt dat snel extra kiezers aan. Verdwijnt hij uit beeld, dan is hun enthousiasme snel gedoofd. Een middelvinger heeft alleen effect als hij ook écht opgeheven is.

De wijk Zeehavenkwartier in Dordrecht is een witte volksbuurt. Foto Merlin Daleman

De ster van Baudet was al voor corona tanende, zag Vossen. „Kiezers waren de instabiliteit bij FVD zat. Bij Wilders weet je wat je aan hem hebt. De coronacrisis gaf hem een kans zich van zijn sterkste kant te laten zien, in die Kamerdebatten is hij op zijn best. Daarom is deze campagne hem ook op het lijf geschreven: weinig het land in, veel debatten.”

Zo kan het, zegt Vossen, dat Wilders weer „het voordeel van de twijfel” van zijn kiezers krijgt. „Maar die twijfel blijft. Het is niet dat mensen hem zien als de verlosser ofzo.”

Dordtenaar Jacco Maas leunt in schildersoverall tegen een dixi in het Zeehavenkwartier: „Nee, Wilders is zeker niet ideaal. Het is misschien meer een signaal.” Maas – kaal, vijftiger, hij woont een paar wijken verderop – stemt al langer PVV. „De rest doet allemaal beloften, maar die komen ze niet na.” Buurtbewoner Gé Gerritsen, rustend op zijn e-bike, knikt. Hij tobt nog over zijn stem. Maas niet: „Wees eens eerlijk, denk ik dan bij de anderen. Hoe ga je dat betalen? Ze smijten met miljoenen...”

„Miljarden”, zegt Gé Gerritsen.

„Miljarden. En als jij iets nodig hebt, is er niks.”

Jacco Maas heeft ook wel eens VVD gestemd: hij was net huizenbezitter, dus ja, „dan probeer je dat”. Dat was helemaal niets, achteraf. Nu heeft hij jonge collega’s die niet eens een huurwoning in de stad kunnen vinden. „Die willen een huisje krijgen, maar ze komen er niet aan. Waarom? Omdat er 27.000 asielzoekers een woning nodig hebben en die krijgen voorrang.”

Dat het huisvesten van statushouders op een krappe woningmarkt een lastige klus is, zeggen ook veel gemeenten. Een aantal wil de voorrang schrappen. De PVV-kiezers hebben er hun eigen oplossing voor: minder asielzoekers.

Niet knock-out geslagen

De PVV-achterban is al jaren op drift. Kiezers trokken weg, eerst naar FVD en tijdens de begindagen van de coronacrisis naar de gevestigde partijen. Maar vaak keerden ze ook weer terug. Wilders is voor hen een middenweg gebleken: keiharde oppositie, zonder FVD-toestanden. Het coronabeleid is daarvan een voorbeeld: Wilders is kritisch op het kabinet, zonder de ernst van het virus te ontkennen.

Maar zelden beginnen de PVV’ers zelf over het coronabeleid als reden voor een stem op Wilders. Wat hen echt aan de PVV bindt, zijn klassieke thema’s: „de buitenlanders”, minder invloed van de Europese Unie, soms de hoge huren en de kosten van de zorg. Ze willen „tegengas”, zeggen ze, en dat doet Wilders onverstoord.

Zelden gaat het over andere PVV-kandidaten. Ook niet over Dion Graus, Kamerlid en nummer 13 op de kandidatenlijst: NRC schreef onlangs dat hij zijn vrouw tot seks met zijn privébeveiligers aanzette. De PVV ondervond er in de peilingen geen schade van. Dat de meeste partijen Wilders hebben uitgesloten van regeringsdeelname, heeft de partij ook niet gemarginaliseerd. Dat Wilders zelf al 23 jaar in de Tweede Kamer zit evenmin.

Van Wilders-moeheid lijkt bij zijn achterban geen sprake – of niet meer, na een kort avontuur met Baudet. Zijn ervaring op het pluche is een kracht geworden: Wilders snapt de politieke spelregels, hij is een van de weinigen die Mark Rutte in het nauw brengt in debatten.

Baudet gaf Wilders een tik, maar hij heeft hem niet knock-out geslagen. Sterker nog: het zou wel eens kunnen dat Baudet voor Wilders een nieuwe groep kiezers heeft aangeboord, denkt Koen Vossen. „Het is moeilijk te zeggen, maar je zou wel eens een ‘losweekeffect’ kunnen zien. Kijk naar kiezers die lang VVD stemden en die de PVV als een brug te ver zagen, maar FVD wel acceptabel vonden. Dat zij nu klaar zijn met Baudet, betekent niet dat ze automatisch bij de VVD terugkeren. Je zag dat eerder bij Rita Verdonk: die weekte VVD-stemmers los die vervolgens naar de PVV doorstroomden.”

„Hij geeft niet op”, zegt Richard Kroon, de Dordtse IT’er, op zijn erf in het Zeehavenkwartier. „Kijk nu weer bij die hele belastingtoestand, de toeslagenaffaire: dan nemen ze zogezegd hun politieke verantwoordelijkheid en rennen ze weg. Wilders doet dat niet. Hij leeft al zestien jaar in gevangenschap en toch blijft hij toch doorstrijden. Dat respecteer ik.”