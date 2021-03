Special: Ode aan de bioscoop Bioscopen zijn door de coronamaatregelen nog steeds gesloten. Recensenten van NRC brengen een ode. Dana Linssen werd verliefd op film in de bioscoopzaal: Het wonder van een oplichtend scherm André Waardenburg verdiepte zich in de geschiedenis van de Nederlandse bioscoop: Van cinemapaleis tot sfeerloze multiplex Peter de Bruijn keek naar de zeldzame films die zich ín de bioscoop afspelen: Als de bioscoop zelf op het scherm belandt Robbert Blokland dook in de psychologie van filmkijken in de bioscoop: Op dezelfde golflengte in één zaal André Waardenburg stelde een top-5 samen: De fraaiste bioscopen van Nederland

De bioscoopzaal waarin ik verliefd werd op film, ziet er in mijn geheugen uit als een foto van de Japanse fotograaf Hiroshi Sugimoto. De eerste foto in de reeks ‘Theatres’ maakte hij in 1976. Toen was ik waarschijnlijk nog nooit in een filmzaal geweest. Maar toen hij veertig jaar later een boek publiceerde waarin hij in zwart-wit tientallen lege Amerikaanse bioscooppaleizen en een enkele verlaten drive-in had verzameld, had ik waarschijnlijk wereldwijd meer bioscoopzalen gezien dan hij. Alleen nooit meer zo mooi en betoverend uitgestorven als de grote zaal van het Amsterdamse Kriterion-theater eind jaren tachtig. Het kwam in Amsterdamse filmtheaters wel vaker voor dat je alleen in de zaal zat. Het bioscoopbezoek was historisch laag in die periode. Maar ik had mijn zinnen gezet op Solaris van Tarkovski. Werd ik verliefd op de leegte of op de belofte dat er elk moment een film kon beginnen?

Misschien nog wel belangrijker dan de eerste film – voor een cinefiel vergelijkbaar met een eerste kus – is die eerste bioscoopzaal. „Een theater”, aldus de Britse film- en theatermaker Declan Donnellan, „is niet alleen een werkelijke plek, maar ook een plaats waar we samen dromen; niet alleen een gebouw, maar een ruimte die zowel denkbeeldig als collectief is.”

Hoe gezellig je het ook kan maken in je thuisbioscoop, dat gevoel van gezamenlijkheid wat zo kenmerkend is voor de bioscoopervaring, kun je er niet simuleren. Filmwetenschapper Julian Hanich was een van de eersten die er systematisch onderzoek naar deed. ‘The Audience Effect’, zoals zijn proefschrift heet, is iets wat zo vanzelfsprekend is dat we er meestal niet bij stilstaan. Een bioscoopzaal is ontworpen om gevuld te zijn met mensen, met emoties die synchroon worden beleefd: gelach, ingehouden adem van spanning, een traan die in het donker over vele wangen rolt. Als het zaallicht weer aangaat, ga je gezamenlijk naar buiten, een steelse blik naar iemand met wie je zojuist, rijen en stoelen verderop iets intiems hebt gedeeld. Maar je wegen scheiden en dat was dat.

Hanich beschrijft in zijn slotwoord het vervreemdende moment als je bijvoorbeeld tijdens een intercontinentale vlucht, een paar rijen verderop iemand opeens keihard hoort lachen om iets waar jij geen deelgenoot aan bent. Tot je je realiseert dat die persoon waarschijnlijk een grappige film aan het kijken is. En dan wil je weten welke. Uit eigen ervaring kan ik daaraan toevoegen hoe opvallend vaak op de kleine beeldschermpjes in de vliegtuigstoelen dezelfde films te zien zijn. Maar dan met een kleine vertraging. Als vlekken die zich uitbreiden. Iemand kijkt iets, en voor je het weet wil de passagier in de stoel er schuin achter ook meekijken. Ook meelachen. Als bioscopen zijn gebouwd om samen films te kijken, zijn films dan eigenlijk ook niet bedoeld voor die collectieve ervaring?

Zaaldiensten

Na die avond in die lege Kriterionzaal besloot ik als eerstejaars filosofie dat ik in die bioscoop wilde werken. Dat kwam goed uit. Kriterion was en is een door studenten gerunde bioscoop. Voortgekomen uit het studentenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Veel van film wist ik op dat moment niet. Ik had vermoedelijk honderden toneelstukken gezien en musea bezocht, maar waarschijnlijk slechts vier films in de bioscoop: Disney-tekenfilmklassieker Bambi, de verrukkelijke Franse vakantiekomedie Les vacances de Monsieur Hulot, Ingmar Bergmans filmversie van Mozarts Toverfluit en Ruud van Hemerts Hollandse harde familiefarce Schatjes! met twee middelbareschoolvriendinnen in de voormalige Utrechtse Scala-bioscoop. Die vonden we zo slecht dat een man voor ons op het balkon zich na onze zoveelste afzeikerige opmerking woedend omdraaide, door zijn stoel zakte, en daarmee de hele rij ontwrichte. De schroeven sprongen in de rondte. Als ik in Kriterion van film leerde houden, dan was Scala jaren daarvoor de bioscoop die mijn hart brak. Een paar jaar later werd hij trouwens wegens instortingsgevaar gesloten. Zoveel impact kan gezamenlijk film kijken dus ook hebben.

In Kriterion heb ik het allerbelangrijkste geleerd over die laatste schakel in de filmketen: het moment waarop de film voor de ogen van het publiek wordt herboren. Tussen het schoonmaken, kassa- en bardiensten, pr- en programmeringscommissies en het zelf organiseren van festivals door, waren de zogeheten zaaldiensten mijn favoriet. De bezoekers welkom heten, kaartjes scheuren (van die ouderwetse, in alle kleuren), de deur sluiten en even in het donker blijven kijken of geluid en beeld liepen. Het was nog de tijd van handwerk: filmspoelen controleren, projectoren aanzetten, lenzen scherpstellen. En dan na afloop weer aan de deur staan. Van honderden films heb ik tientallen malen de eerste en de laatste scène gezien. Een permanente droomstaat. Steeds daar zijn bij het wegdromen en het ontwaken. Dan pas is een film echt af.

Kritisch kijken

Helemaal opwindend werd het toen het toenmalige Filmmuseum wegens een verbouwing een jaar lang films vertoonde in de toen nog Studio K geheten bovenzaal. De bezoekersstromen namen toe. En eindeloze reeksen klassiekers passeerden de revue. Hoe dol ik ook was op metafysica, Aristoteles en Susan Sontag, ze moesten het steeds vaker afleggen tegen de praktische of experimentele filosofie van het filmverhaal. Overdag in de collegezaal leerde ik kritisch denken, ’s avonds in de bioscoopzaal kritisch kijken. Ergens daartussen is de filmcriticus geboren.

Prettige bijkomstigheid van een bioscoop die door een studentenvereniging werd beheerd was, meer nog dan het eigen café (in een tijd dat je na sluitingstijd nog best een feestje kon vieren), het semi-illegale organiseren van je eigen nachtvoorstelling. En zo zat ik dus nadat mijn proeftijd voorbij was op een avond weer in mijn eentje in die filmzaal terwijl de operateur van dienst de projector startte.

Voordat er film was, was er licht. Een verblindende lichtstraal waarin je stofjes kon zien dansen als dolle derwisjen. Ik weet niet of het filmdoek in Kriterion nog een echt ‘silver screen’ was, waarin zilverdeeltjes de weerkaatsing van het licht versterken. Maar zo lucide en lumineus heb ik het daarna alleen nog op Sugimoto’s foto’s gezien.

Ook dat doet me aan die ‘Theatre’-serie denken. Het scherm als lichtbron in al dat nachtzwart wordt veroorzaakt doordat Sugimoto geen stills van hele witte filmdoeken heeft gemaakt, maar van hele films. Hij heeft de sluitertijd van zijn foto’s laten bepalen door de duur van de film die daar in die lege zalen voor de schaduwen van voorgaande bezoekers werd gedraaid.

Wat zie je als je een film fotografeert, vroeg hij zich af. Het antwoord: een oplichtend scherm. Dat wonder kan ik hier thuis in HD niet evenaren. Dat is de droom die cinema heet. En ja, bij voorkeur met al je vrienden en geliefden erbij. Want, zoals Declan Donnellan ook zei: „Het theater zal niet sterven voordat de laatste droom is gedroomd.” En dat geldt net zozeer voor het filmtheater.

