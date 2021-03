Cabaretier Guido Weijers, je houdt van zijn humor of je houdt er niet van. Ik heb even mijn best gedaan, maar ik kan er niet om lachen en ik denk ook niet dat dat erin zit. Te makkelijk, te plat, te Nederlands. Die Guido Weijers was een testevenement van Fieldlab. Hij was de ‘NEC-De Graafschap’ onder de cabaretiers en mocht voor vijfhonderd mensen die in verschillende bubbels waren onderverdeeld optreden tijdens de pandemie. Vooraf zat hij overal om nut en noodzaak van het experiment in het Beatrix Theater in Utrecht toe te lichten. Het was heel belangrijk wat er allemaal in de zaal ging gebeuren, zei hij tegen de altijd vragende gezichten van Sybrand en Martine van Tijd voor Max. Zijn bezoekers werden vooraf, tijdens en na zijn voorstelling doorlopend gemonitord en getest, iets wat ik buiten coronatijd ook wel een prettig idee zou vinden.

Ze hadden er net als hij ontzettend veel zin in. De afspraken waren duidelijk: ze moesten zich onderwerpen aan de testen en mochten als beloning ouderwets lachen en gieren om Guido.

Uiteindelijk liet 20 procent van de bezoekers zich na de voorstelling toch niet nog een keer testen, minister Hugo de Jonge noemde dat voor de effectiviteit van dit FieldLab-testevenement niet goed. Guido Weijers reageerde als door een wesp gestoken.

„Gisteren was Hugo de Jonge, net als 100 procent van de achteraf geteste mensen bij ons Fieldlab-experiment, negatief”, zei hij tegen het AD. „Hugo de Jonge presteert het om de fantastische resultaten negatief te spinnen.”

Daarna superarrogant op Twitter: „Ik leg het Hugo de Jonge graag eens uit. Als hij durft.” Vooraf nadrukkelijk wijzen op nut en noodzaak van het experiment in het Beatrix Theater, na afloop meteen wijzen naar een minister die toch al op de grond ligt, hopend op de volksgunst.

Makkelijk en goedkoop, net als het grootste deel van zijn grappen.

Je mag naar een voorstelling, je mag even ruiken aan het oude normaal, er wordt gevraagd om je medewerking, maar dat was voor een op de vijf bezoekers toch te veel gevraagd. De buit was binnen, de middelvinger kon omhoog. Waarom in plaats van de minister niet de eigen achterban aangesproken?

Waarschijnlijk omdat het geen zin heeft. Het Fieldlab-experiment heeft aangetoond dat een op de vijf van de liefhebbers van Guido Weijers asociaal is, ik vond dat trouwens nog een meevaller.

