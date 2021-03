Twijfelen aan Chinese heldenmoed is vanaf nu strafbaar

Klopt het wel dat er maar vier militairen zijn omgekomen aan de Chinees-Indiase grens hoog in de Himalaya? Militairen van beide landen langs de betwiste grens vochten daar in juni vorig jaar met stokken en stenen. De Chinese blogger Qiu Ziming, met 2,5 miljoen online volgers, betwijfelde het lage dodental. Hij denkt dat er meer mensen gesneuveld moeten zijn bij de reddingsactie van een Chinese kolonel.

Daarmee overtrad hij volgens China de wet. Sind 2018 is het verboden om nationale helden en martelaren – en dat zijn de vier Chinese doden – openlijk te beledigen. Sinds 1 maart van dit jaar is dat verbod ook opgenomen in het Chinese strafrecht. Er staat een gevangenisstraf op van maximaal drie jaar.

Qiu’s account is inmiddels gesloten en hijzelf wordt vastgehouden op de nog bredere verdenking en notoir vage beschuldiging van „ruzie zoeken en moeilijkheden veroorzaken”, zo meldt de Chinese partijkrant Global Times. Daarop staat zelfs tien jaar cel.

Volgens blogger Qiu waren de vier militairen „betrokken bij een poging om [de kolonel] te redden. Nu dat hele team is omgekomen, is dat duidelijk bewijs dat de reddingspoging is mislukt. Daarom moeten er ook meer doden zijn”. Geen belediging van de militairen dus, maar alleen vraagtekens bij de Chinese lezing van de gebeurtenissen.

Na de aanvaring in juni vorig jaar meldde India dat er aan zijn kant twintig doden waren gevallen en aan Chinese kant naar schatting zo’n 45. China hield zich tot voor kort stil. Pas vorige maand maakte China bekend dat er vier Chinese slachtoffers zouden zijn. De militairen werden in de staatsmedia tot helden verheven, compleet met foto’s en citaten die hun heldendom moeten onderstrepen.

Naast Qiu zijn nog vijf anderen opgepakt wegens belediging van de helden. Een zevende verdachte, een jongen van negentien die buiten China woont, wordt volgens de politie „online vervolgd” voor zijn commentaar op de militairen.

„Het is niet toegestaan om helden en martelaren te onteren. Cyberspace valt niet buiten de wet”, aldus een verklaring van de plaatselijke politie.

De vervolging van de jongen die niet in China woont is opmerkelijk. Openlijke vervolgingen van Chinese critici buiten de landsgrenzen zijn relatief nieuw. Eerder koos China er meestal voor om stilletjes onder druk te zetten door te dreigen met acties tegen hun familieleden. Met de openlijke actie laat China merken dat het land over het recht meent te beschikken om mensen ook buiten de landsgrenzen te vervolgen op basis van Chinese wetgeving.

